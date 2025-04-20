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中職》後勁施展蝴蝶球絕技 背後的原因很有趣

2025/04/20 16:16

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕蝴蝶球（Knuckleball）是極其稀有的變化球種，在台灣球界幾乎絕跡，因台鋼雄鷹洋投後勁本季在實戰中使用賦予新生命，人如其球「後勁十足」。

下月將滿36歲的後勁，曾在大聯盟、日職、中職打滾，棒球閱歷豐富，後勁表示，其實自己沒有認真看影片學習怎麼丟蝴蝶球，2014年大聯盟響尾蛇春訓營遇到美式足球四分衛布提（Josh Booty），先前布提參加節目比賽獲勝，因此受邀參加響尾蛇春訓，他有學習丟蝴蝶球，當時兩人有稍微聊一下。

後勁說，之前在美國的經紀人和蝴蝶球大師尼可羅（Phil Niekro）聊到蝴蝶球，2020年到美國獨立聯盟打球，有一位隊友會丟蝴蝶球，比較偏向指叉球，速度快且會往下掉，大概有這幾次交流經驗。

後勁透露，平常傳接球一直有在「玩」蝴蝶球，這一年半比較認真練習，並在正式比賽嘗試使用，穩定度要好的話非常困難，現在他投蝴蝶球雖然感覺很舒服，但穩定度還需要提升。

即使目前投蝴蝶球還無法隨心所欲，不過後勁認為，至少能控制在好球帶，其實就跟其他球種一樣，當下投起來感覺是否舒服會有很大差異，看狀況使用，即使對方知道他要投蝴蝶球，但跑的軌跡很漂亮打者也很難打到，「我把蝴蝶球丟進好球帶，祝你好運打到球吧！」

後勁指出，蝴蝶球幾乎絕跡是因為投手普遍存在偏見，包括球速不夠快或原本的球種投不好，必須投蝴蝶球延長生涯，蝴蝶球確實不好丟，要維持穩定度非常困難，但這是非常有趣的變化球種，棒球比賽本來就是一場遊戲，為了讓遊戲變得更有趣，投蝴蝶球可以讓整個聯盟甚至台灣球界討論，有達到他想要的效果。

24分鐘訪談接近尾聲，昔日鐵捕、台鋼雄鷹總教練洪一中冷不防從後勁身旁走過，洪總笑說，「我有接過後勁的蝴蝶球，只有1顆，接到1顆就好，不會再接了。」

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

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