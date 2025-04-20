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中職》「有一天你也會變學長」 張志豪牢記恰哥等前輩的樣子

2025/04/20 16:48

中信兄弟張志豪。（記者陳志曲攝）中信兄弟張志豪。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕37歲的中信兄弟老將張志豪進入職棒第16個球季，展現始終如一的拚勁，而在今天本季第12場出賽擔任先發1棒右外野手，仍然抱持「想做給學弟看」的精神，他秉持的原則很簡單，表示自己從以前就是看著「恰哥」彭政閔、周思齊、陳江和等學長的樣子，「我就在看他們怎麼做」。

「恰哥講過，有一天你也會變學長，那時候學長真的沒有講很多，真的就是做給你看。」張志豪至今的原則也很純粹，就是「做給學弟看」，「以前學長也是偶爾會提醒我們，其他幾乎都是要自己去學，看怎麼當一個學長。」

從去年季中開始，中信兄弟總教練平野惠一就有指派1棒任務給張志豪，而張志豪本季至今打的棒次都是第1棒，「我只是想法要做改變，他（指平野）為什麼要把我放在第一棒，會去跟他討論，但我跟他討論，他就叫我正常打，不要打到壞球就好。」

問他當1棒是否更想「帶頭衝」，張志豪不諱言確實會這麼想，但他也笑說：「但如果被K下來的話，又怎麼辦?」他坦言的確想做給學弟看，強調：「可以撲，我一定會撲，可以搶，我一定會搶。可以做的時候就去做，盡量不要後悔，至少可以身教一下。」

只是對於1棒人選，張志豪心中有更好的人選，「我更希望是（宋）晟睿、岳政（華）他們打第一棒，畢竟他們的可塑性還滿大的，還有很多空間。」

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