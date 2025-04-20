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大谷翔平「31歲生女」目標達成 高中寫的人生規劃又掀熱議

2025/04/20 18:15

大谷翔平與妻子田中真美子。（法新社）大谷翔平與妻子田中真美子。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒道奇隊日本巨星大谷翔平今天（20日）透過社群宣布女兒誕生喜訊，各界紛紛送上祝福，而他在17歲那年寫的人生規劃也再度受到熱議，當時他期許自己能在31歲生下一個女兒，如今人生目標再次達成！

大谷翔平20日在IG分享喜訊，還PO出自己與妻子田中真美子的手摸著女兒小腳丫的溫馨照片。（圖翻攝自大谷翔平IG）大谷翔平20日在IG分享喜訊，還PO出自己與妻子田中真美子的手摸著女兒小腳丫的溫馨照片。（圖翻攝自大谷翔平IG）

根據日本《每日新聞》報導，締造許多「怪物級紀錄」的大谷翔平，過往成長經歷讓人津津樂道。相當自律的他，早在17歲就讀高中三年級那年就為自己擬定好「野球人生」規劃表，上頭寫下自己預計幾歲開始打日職、闖蕩大聯盟、奪下世界大賽冠軍等目標，而他截至目前為止的棒球生涯和成績，幾乎與他當年規劃的一樣。

除了棒球方面規劃，大谷翔平也將其他人生規劃一併寫了上去。當時他期許能在26歲「結婚」和「奪得世界大賽冠軍」，雖然2個目標都晚了4年，但還是實現了。他還寫下「28歲生一個男孩」、「31歲生一個女孩」、「33歲生第二個兒子」，雖然28歲生長子的願望沒能實現，但將於7月滿31歲的大谷翔平，如願在生日前2個多月喜獲愛女。

大谷翔平今天在IG分享喜訊，還PO出自己與妻子田中真美子的手摸著女兒小腳丫的溫馨照片，大批球迷獻上祝福，同時驚呼「大谷桑其實是預言家吧」、「你真的是言而有信的男人」、「恭喜又達成另一個人生目標！」、「太神奇了，竟然還能猜到性別」。

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