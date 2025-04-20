TPBL》飛馳真的很難守！林書豪：只能48分鐘不斷給壓力

飛馳。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天以111：79大勝中信特攻，但特攻陣中洋將飛馳仍拿下全場最高28分，對於防守飛馳，林書豪大讚他的進攻能力是全聯盟數一數二，只能48分鐘不斷給他壓力，讓他不要太輕易出手。

國王今天團隊命中率達到5成，4人得分上雙，桑尼拿下28分、14籃板，林書豪22分、8助攻。對於球員今天表現，國王教練萊恩表示，今天有照著球隊設定在走，「上半場對方很常站上罰球線，飛馳也拿下不少分數，但他要在進攻上有貢獻還得防守是很累人的事情，我們持續對他施加壓力，尤其林書豪在這部分做得很好。」

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對於防守飛馳，林書豪表示，飛馳的進攻能力肯定是全聯盟最好的，不能讓他太容易出手、也不能讓他有太多罰球機會，但他還是會投進一些高難度的球，「只能48分鐘一直給壓力，畢竟防守無法完全守住，只能讓他困難一點，他的得分能力真的非常特別。」

雖然飛馳在上半場就拿下25分，但國王下半場調整防守策略，讓他下半場只拿3分。對於飛馳狀況，特攻教練莫米爾認為，國王防守策略確實很成功，下半場對飛馳有更多包夾和協防，雖然球隊其他人因為這樣而有更多空檔，卻沒能把握，是最後落敗一大原因。

林書豪。（記者王藝菘攝）

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