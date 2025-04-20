日職》中日龍開季至今8勝都有他！ 新任守護神創下史上首見紀錄

中日新任守護神松山晉也。（資料照，產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍今天以2：0完封橫濱DeNA，近期收下3連勝，中日開季至今累積8勝，新任守護神松山晉也包辦這8場的救援成功，創下日職史上首見紀錄。

中日龍洋砲瓦斯勒 （Jason Vosler）2局下首打席砲轟横浜29歲右投平良拳太郎，敲出右外野陽春砲，旅日生涯首轟出爐，助隊先馳得點。捕手木下拓哉在第4局一二壘有人適時敲出安打，打回中日的第2分。

請繼續往下閱讀...

中日34歲左投松葉貴大繳出6.1局無失分的好投，只被敲出3支安打，三振和保送各3次，接替投球的牛棚投手清水達也和齋藤綱記也順利守成，松山晉也9局上順利關門成功，守住一出局三壘有人的失分危機，松葉拿下本季第3勝，而松山則是勇奪第8場救援成功。

松山晉也日前以開季連續7場救援成功，守住中日龍的第7勝，刷新日職紀錄，如今持續堆高障礙，他的目標時維持百分百的救援成功率。中日龍監督井上一樹也盛讚松山是「硬漢（Tough Guy）。」同時也笑說，球隊近期的目標，是要打出能讓松山可以休息、不必出場的比賽。

24歲的松山晉也本季首次擔任球隊終結者，目前出賽10場累積8場救援成功，以及1場中繼成功，防禦率為1.80。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法