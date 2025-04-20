中職》史上首次3點開打！ 悍將大巨蛋擊敗兄弟留名

今天大巨蛋中信兄弟對富邦悍將是中職史上第一次3點開打。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著曾峻岳解決王政順拿下救援成功，幫助富邦悍將在大巨蛋以1：0險勝中信兄弟，富邦總算打住客場開季10連敗、跨季13連敗，中職史上第1場表定15:05開打的賽事也在大巨蛋順利完成。

中職於1990年以四隊開打時，平日開賽時間為18:30，週六、日或假日安排一日兩場，午場13:00開賽，晚場維持18:30；1992年首次擴編為六隊，週一至週六在18:30開賽，週日與假日提早至16:00開賽。

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1995年為配合電視轉播的前置作業，中職微調開賽時間，週二至週六在18:35開賽，週日與假日在17:05開賽，18:35、17:05這兩個開賽時間自此成為中職安排賽程的「標準配備」。

2009年中職退回四隊規模，非夏季週日的開賽時間提早為14:05，雖於2013年改回17:05，2019年又恢復14:05，2020年受疫情影響再改回17:05，2022年再恢復14:05。

中職今年實施賽程新制，週六、日與假日開放14:05至17:05這個區間讓各隊自行決定，截至上週出現14:05、16:05、17:05三個開賽時間，今天是中職首次出現15:05開賽，下次是4月27日，也是週日在大巨蛋，主隊換成味全龍。

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