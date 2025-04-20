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中職》客場終於贏1場 鋒總未見喜色：「比賽過程的缺失還要討論」

2025/04/20 18:53

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今以1：0險勝中信兄弟，終於終止開季客場10連敗的窘境，但賽後總教練陳金鋒並未因為贏下這1勝而放鬆，他表示能在客場贏1場，是大家共同努力，「不過比賽過程的缺失還要討論」 ，認為包括在跑壘、得點圈打擊等細節處，還有很多要加強的地方。

富邦先發投手黃保羅今天繳出6.2局8K無失分好投，且前6局更未被敲出安打，直到7局下才被許基宏敲出安打。鋒總也直言，當下也覺得很可惜，畢竟黃保羅投得那麼好，控球和變化球都投到不錯的位置，「只是球隊的攻擊確實沒有幫助到他，這是比較可惜的地方。」

富邦此役出現8支安打，但中信的3安，足足多出5支，但卻只出9局上攻得1分，鋒總也認為在得點圈的攻擊部分，確實需要檢討，「或許大家這段時間在連敗，都會想去做，反而比較緊繃，有些細節確實做得不是很好。」

這場MVP由9局上敲出關鍵安打的5棒高國麟拿下，但他在7局上出現引起熱議的跑壘遭夾殺，也是鋒總認為必須要檢討的比賽細節之一。被問及中止連敗後的心情是否較輕鬆，鋒總則表示：「不會有什麼輕鬆不輕鬆，每天都要去面對比賽。當然比賽是結果論的東西，但這是每天都要去準備的。」

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