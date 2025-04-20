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中職》繳出6.2局1安無失分好投 黃保羅：大家都不想要一直輸下去！

2025/04/20 19:07

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕黃保羅今天對中信兄弟擔任先發投手，投到第7局才被擊出第1支安打，他表示，因為一定會被打安打，當下沒想那麼多，雖在平手時退場無緣本季首勝，重要的是球隊中止客場連敗，「大家都不想要一直輸下去！」

黃保羅前6局沒被擊出安打，有4局演出3上3下，除第5局都投出三振，7局下第1球就被許基宏掃出二壘安打，2出局後保送江坤宇被換掉，單場用97球、投6.2局都追平生涯新高，富藍戈接手後只花4球就「拆彈」。黃保羅認為，因為張力一直在，雖然已經97球，狀況卻沒有掉下來，有信心抓下一棒。

黃保羅指出，知道還沒有被打安打，也知道一定會被打安打，被安打那球是指叉球，應該有被鎖定，自己前次達成無安打比賽應該是在國中，所以沒想那麼多，如果有機會挑戰，當然要繼續投，「這比較難，每個人都想要，可遇不可求，隨緣啦。」

黃保羅開季出賽3場共投16.2局，即便防禦率僅1.08，本季首勝仍未開張，他認為，今年內容比去年好，主要是投球角度不同，比去年更高壓，讓指叉球發揮更大作用，「今天好的地方是，位置比較有投出來，用球數沒有很多，好壞球也沒有偏差太多。」

黃保羅表示，球隊處於連敗，每個人都想贏，賽前開會有跟戴培峰討論，因為球隊最近比較低迷，他要把自己做好，讓氣氛可以起來，「我當先發投手，希望退場時，球隊是領先或平手，不要是落後，雖然沒有勝投，大家都不想要一直輸下去，每個人對贏球的渴望都蠻大的。」

中信兄弟盧孟揚用76球投6局，只被打2支安打無失分，雖無關勝敗仍是生涯代表作，黃保羅賽後也向盧孟揚致意，「敬禮時有跟他比一下，比讚啊！」

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