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中職》高國麟7局跑壘自認沒有MISS 「內野魔術師」黃忠義有不同觀點

2025/04/20 19:20

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今以1：0擊敗中信兄弟，此役單場4打席完全上壘且擊出兩支安打的高國麟獲選單場MVP，其中在9局上一棒突破兄弟新守護神黃恩賜打回分數，是獲選主因；只是高國麟在7局上的跑壘引發熱議，中信游擊手江坤宇在1出局一二壘有人局面，選擇讓內野高飛必死球「故意落地」，讓離開二壘的高國麟在壘間形成夾殺，賽後高國麟認為那球跑壘沒有MISS，但球評黃忠義則直言：「這是基本的跑壘觀念。」

這場金控大戰上演投手戰，不只富邦先發投手黃保羅繳出6.2局8K無失分好投，中信先發投手盧孟揚也投出6局無失分的優質內容。富邦直到7局上1出局後，高國麟、范國宸接連安打，才繼2局之後再有得點圈的機會，只是在代打李宗賢擊出被擠壓到的內野高飛球後，因江坤宇選擇故意讓球落地，造成高國麟在壘間被夾殺，也形成雙殺守備。

高國麟遭夾殺。（記者陳志曲攝）高國麟遭夾殺。（記者陳志曲攝）

高國麟賽後被問及這個跑壘，他認為江坤宇守得不錯，但他並沒有MISS，「那個情況如果我回壘，因為裁判在我背後，如果落地，他沒有比，我踩在壘包上，也是雙殺。」高國麟認為那個球很難跑，「他們後來跟我說裁判有比，但我沒有看到，因為現場太吵，我是看球。」

不過曾拿下3屆內野手金手套、現任球評黃忠義則認為，那顆球是打者球棒被擠壓到的內野飛球，「一看就知道是必死球，就算不是正常的必死球，你也跑不到三壘，那種情況只能犧牲打者，不能犧牲跑者，這是很基本的跑壘觀念。」黃忠義還說，一般情況球員在場上不會去注意壘審的判決，因為現場那麼吵，但平常的跑壘練習就是在演練任何會發生的狀況，「這種情況，就留在壘包上就好了。」

江坤宇聰明守備。（記者陳志曲攝）江坤宇聰明守備。（記者陳志曲攝）

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