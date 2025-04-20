全國中等學校運動會高雄選手陳諾亞逆轉奪金！增頒獎勵金4萬元

全國中等學校運動會高雄選手陳諾亞（左）逆轉奪金！教育局長吳立森（右）增頒獎勵金至4萬元。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年全國中等學校運動會在臺南市熱烈展開，高雄市代表隊繼網球高中男子團體奪冠後，今（20）日舉重項目再傳捷報，青年國中選手陳諾亞在女子81公斤以上級比賽中，上演驚人逆轉勝，勇奪金牌！

另一名選手桃源國中謝佳欣，也同時在女子81公斤級搶下銀牌，教育局長吳立森今受大會邀請擔任頒獎人，親自頒獎並勉勵選手再創佳績。

請繼續往下閱讀...

緊接著高女組舉重項目也傳出金牌捷報，鼓山高中謝芷馨選手奪得45公斤級冠軍、路竹高中何雅玲49公斤級冠軍，截至目前，高雄市在全中運舉重項目，已累積6金3銀3銅，展現高雄在此項目的傳統優勢和選手們的紮實實力。

年僅14歲的陳諾亞雖在抓舉階段落後對手7公斤，但在挺舉第三舉關鍵時刻，她展現驚人意志力，成功舉起91公斤，力壓對手83公斤的成績，完成不可能的任務，上演精彩逆轉奪金，學校表示，陳諾亞接觸舉重運動僅一年時間，是青年國中體育班二年級學生。

儘管在二月舉辦的全國青年盃舉重錦標賽中，她以總和135公斤輸給對手22公斤，但不氣餒，在教練指導下持續刻苦訓練40多天，終於在全中運舞台上創下奇蹟；桃源國中謝佳欣在女子81公斤級比賽中同樣表現亮眼，穩健拿下銀牌，為高雄市增添榮耀。

吳立森表示，選手們能在激烈競爭中脫穎而出，展現高雄子弟兵堅毅不拔的精神，為激勵選手取得更佳表現，市長陳其邁加碼提高獎勵金，全中運榮獲金牌的選手，體育獎勵金由原先的2萬元提高至4萬元，榮獲銀牌的選手，獎勵金由1萬6千元提高至2萬元。

此外，市府將持續發放全中運績優選手訓練補助金，對前三名選手提供每月高額補助，以幫助選手們專心訓練，爭取更多佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法