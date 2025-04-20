晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全國中等學校運動會高雄選手陳諾亞逆轉奪金！增頒獎勵金4萬元

2025/04/20 19:58

全國中等學校運動會高雄選手陳諾亞（左）逆轉奪金！教育局長吳立森（右）增頒獎勵金至4萬元。（教育局提供）全國中等學校運動會高雄選手陳諾亞（左）逆轉奪金！教育局長吳立森（右）增頒獎勵金至4萬元。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年全國中等學校運動會在臺南市熱烈展開，高雄市代表隊繼網球高中男子團體奪冠後，今（20）日舉重項目再傳捷報，青年國中選手陳諾亞在女子81公斤以上級比賽中，上演驚人逆轉勝，勇奪金牌！

另一名選手桃源國中謝佳欣，也同時在女子81公斤級搶下銀牌，教育局長吳立森今受大會邀請擔任頒獎人，親自頒獎並勉勵選手再創佳績。

緊接著高女組舉重項目也傳出金牌捷報，鼓山高中謝芷馨選手奪得45公斤級冠軍、路竹高中何雅玲49公斤級冠軍，截至目前，高雄市在全中運舉重項目，已累積6金3銀3銅，展現高雄在此項目的傳統優勢和選手們的紮實實力。

年僅14歲的陳諾亞雖在抓舉階段落後對手7公斤，但在挺舉第三舉關鍵時刻，她展現驚人意志力，成功舉起91公斤，力壓對手83公斤的成績，完成不可能的任務，上演精彩逆轉奪金，學校表示，陳諾亞接觸舉重運動僅一年時間，是青年國中體育班二年級學生。

儘管在二月舉辦的全國青年盃舉重錦標賽中，她以總和135公斤輸給對手22公斤，但不氣餒，在教練指導下持續刻苦訓練40多天，終於在全中運舞台上創下奇蹟；桃源國中謝佳欣在女子81公斤級比賽中同樣表現亮眼，穩健拿下銀牌，為高雄市增添榮耀。

吳立森表示，選手們能在激烈競爭中脫穎而出，展現高雄子弟兵堅毅不拔的精神，為激勵選手取得更佳表現，市長陳其邁加碼提高獎勵金，全中運榮獲金牌的選手，體育獎勵金由原先的2萬元提高至4萬元，榮獲銀牌的選手，獎勵金由1萬6千元提高至2萬元。

此外，市府將持續發放全中運績優選手訓練補助金，對前三名選手提供每月高額補助，以幫助選手們專心訓練，爭取更多佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中