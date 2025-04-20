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TPBL》下半場三分球20投2中要怎麼贏？ 特攻教練：空檔沒把握是大問題

2025/04/20 20:03

中信特攻執行教練莫米爾。（記者王藝菘攝）中信特攻執行教練莫米爾。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕中信特攻今天以79：111不敵新北國王，本週在主場吞下2連敗。尤其今天在第3節單節全隊只拿10分，教練莫米爾有些無奈，他認為，球員很多空檔出手都沒能把握，下半場外線20投僅2中，要贏球真的很困難。

特攻今天在上半場還能緊咬國王，但易籃後陷入得分荒，第3節全隊只拿10分，最後以32分差慘敗，賽後教練莫米爾面色凝重，他認為，上半場球隊表現還不錯，但下半場真的打得有些糟糕，他點出，防守是一大問題，「這週兩場比賽都讓對手拿超過110分，這是過往特攻不會出現的情況，要回去檢討。」

特攻今天團隊命中率僅29.4%、三分球命中率甚至不到兩成，許多空檔都沒把握，莫米爾無奈地說：「下半場三分球20投僅2中，這樣的命中率是不可能贏球的。」特攻飛馳攻下全隊最高28分、7籃板，林韋翰繳11分，為本土最佳。

特攻下週五將繼續於主場迎戰新竹攻城獅，莫米爾希望球員能盡快修正問題，「我們會回去透過看影片、練習時試著做不同的策略，去解決這些問題，團隊必須更團結，去發現問題、修正，也要更專注在場上的每一刻，尤其大空檔的出手把握度要更提升，否則要贏下球賽會比較困難。希望接下來球員更勇敢、更果決，把每一場比賽都當作是季後賽去打。」

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