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MLB》大谷喜迎愛女火速復出被讚超敬業 日媒期待發揮「老爸之力」

2025/04/20 21:08

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天喜獲千金，正式升格為爸爸。不過，大谷並沒有要將3天陪產假休好休滿，只休一天後明日將重返球場，此舉也引發外界熱議，敬業精神令人佩服。

大谷翔平去年2月29日與田中真美子結婚，並在12月宣布愛妻已經懷孕，2025年將迎來新成員升格當爸爸，大谷在今年4月19日宣布請陪產假，最多可休3天，他也缺席該日與遊騎兵的客場系列賽首戰。

大谷翔平隔日就宣布愛女誕生的喜訊，而他高中時代的「人生目標表」中，當時他寫下「28歲長子出生、31歲長女出生、33歲次子出生」，今年7月將滿31歲的他上演神預言喜迎愛女。原以為大谷翔平會休息3天後才歸隊，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪時透露，大谷明天就會歸隊，將在本週與遊騎兵3連戰的最後一場比賽亮相。

大谷翔平此舉引發外界熱議，有網友表示，「這就是他對工作的態度，只要身體還能動，就會全力以赴」、「這種敬業精神，真的讓人肅然起敬」、「這就是真正的日本人風格」、「太快了吧！」

大谷翔平明天出賽是否有「娶某前、生囝後」的運氣值得關注，許多日媒都期待大谷發揮「老爸之力」（Dad Strength）」，敲出全壘打慶祝。

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