中職》直球均速135.3公里 VS.135.5公里 曹祐齊技壓江承諺

曹祐齊和江承諺。（本報合成圖，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天澄清湖球場龍鷹三連戰最終戰，台鋼雄鷹先發左投江承諺直球均速僅135.5公里，極速140公里，味全龍先發右投曹祐齊直球均速也只有135.3公里，極速139公里，結果曹祐齊投5局無失分拿下勝投和單場MVP，技壓江承諺的6局失2分。

上週日曹祐齊在大巨蛋對統一獅先發6局無失分，巧合的是，當時直球均速也是135.3公里，他表示，把球種和角度丟出來，讓打者出棒打不好，球速感覺比上一場要好，相信努力訓練球速就會回來，與其擔心，不如把事情做好。

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曹祐齊在5局下先保送杜家明，再被曾昱磬、郭阜林敲安形成無人出局滿壘，曹祐齊及時穩住陣腳，先三振藍寅倫，再讓林家鋐擊出二壘平飛球形成雙殺，台鋼攻勢瓦解。

曹祐齊化解滿壘失分危機瞬間振臂怒吼，他說，前4局沒讓第1位打者上壘，第5局先保送再被敲安打，不斷跟自己講話，把球控在好球帶，抓到雙殺很亢奮，自己很少在場上顯露這麼大的情緒，最近球隊氛圍比較低迷，賽前告訴自己，「輪到我了，盡力幫球隊拿下勝利。」

龍隊總教練葉君璋認為，曹祐齊球速應該會慢慢起來，今天感覺上一場還要快，澄清湖球場測速槍本來就比較慢，相信再一陣子應該就會回來，去年一開始曹祐齊球速也沒有起來，投到後面自己會有感覺，這是去年的經驗。

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