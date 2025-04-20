MLB》領2.7億防禦率破15被噓爆 費城人明星後援：老實說我充滿信心

費城人羅馬諾。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕2屆明星後援投手羅馬諾（Jordan Romano）以1年850萬美元（約新台幣2.7億）加盟費城人，不過他在今天對馬林魚一戰狂失6分差點敗掉比賽，退場時還遭到主場觀眾狂噓退場，但賽後他依舊對自己投的球很有信心。

羅馬諾過去效力藍鳥時是聯盟頂級後援投手，本季費城人以1年短約將他網羅，原本預期有機會填補離隊的霍夫曼（Jeff Hoffman）空缺，但開季他卻遇上失速問題。今天儘管速球回到過往水準，但對手卻把他的球打得更快，他在9局11：4領先時登板，僅投22球就被打6支安打，包含2發全壘打，0.2局就被球隊換下場、受到主場觀眾熱烈噓聲，賽後防禦率暴漲至15.26，緊急登板的阿瓦拉多（Jose Alvarado）順利收拾羅馬諾的爛攤子，幫助費城人以11：10險勝馬林魚。

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本季在費城人初登板羅馬諾就失掉2分，4月情況也沒有好準，單月5.2局投球被打11支安打，失掉11分都是責失分，單月17.47防禦率表現悽慘，在加入費城人以後出賽9場只拿下1次救援成功。不過今天賽後羅馬諾對自己的表現依舊保持自信：「老實說，我對我每一顆球都充滿信心。我不知道，他們今天看球看得很好。我丟的每一顆球，我都覺得他們揮得很舒服，很明顯，打得非常好。」

羅馬諾原本以為自己已經透過修改抬腿調整好機制問題，但今天卻遭到馬林魚打者打爛，他認為可能是自己的投球習慣被破解，「我通常不會去回頭看影片，如果只是一些幸運安打的話，但當他們對我的球都揮得那麼好時，那我當然會去看。」、「老實說，最讓我抓狂的是，我上場執行的我想做的事情，卻出現最糟糕的結果。我想把我的火球投進好球帶，用滑球搶好球數，我做到了，然後被打爆。」

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，羅馬諾是有實績的球員，但對他這場比賽的整體表現感到很驚訝，「只要他的球威是好的，你就得繼續相信他。」

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