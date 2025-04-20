桃市體育局砸5千餘萬 全面整修中壢網球場、青埔運動公園升級共用型足球場

桃園市議會議長邱奕勝（左4）等人現勘青埔運動公園籃球場也將升級成共用型足球場計畫。（邱奕勝提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區光明公園旁的中壢網球場，面積約1.2公頃、7面富麗克球場，約可容納1000人，但使用超過50年，因設施老舊、看台地板漏水，有安全疑慮，為球友詬病，包括市議會議長邱奕勝、市議員梁為超、彭俊豪、張曉昀、王仙蓮等人現勘，市府體育局允諾本月委託規劃設計，預計今年底可開工、明年6月完工，另外，青埔運動公園籃球場也將升級成共用型足球場，預計今年10月開工，明年2月完工。

邱奕勝表示，桃園可舉辦網球國際賽的球場不多，中壢網球場是標準球場可舉辦國際賽事，如今中壢網球場看台漏水、夜間照明及一些設施老舊，包括看台、辦公等設施都要全部更新，將來提供民眾打球和舉辦國際網球賽事，推動桃園網球運動發展。

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彭俊豪、張曉昀也說，中壢網球場建置超過50年，地板老舊和相關設施漏水問題，該球場是桃園少數可以辦理大型網球賽事場地，透過市府這次整修計畫全面更新球場地坪、照明與看台，增設遮雨棚、無障礙席與親子友善設施，讓不同年齡層需求的市民都能安心使用。

體育局長許彥輝今日表示，中壢網球場這次整修計畫的經費約4369萬元，將全面更新地坪、照明與看台，並增設遮雨棚、無障礙席與親子友善設施，讓不同年齡層與需求的市民都能安心使用，工程預計今年底開工，明年6月完工。

許彥輝說，同樣位於中壢區的青埔運動公園籃球場北側現有4座籃球場，經現勘後，預計以經費740萬元，整合原有場地，打造2座標準全場籃球場和1座5人制足球場，同步更新圍網、照明設備，並增設座椅，提供市民更安全、便利且舒適的運動空間。工程預計今年10月開工，明年2月完工。

桃園市議會議長邱奕勝（左4）等人現勘青埔運動公園籃球場也將升級成共用型足球場計畫。（邱奕勝提供）

桃園市議會議長邱奕勝（前中）等人現勘中壢網球場全面整修計畫。（張曉昀提供）

中壢網球場使用超過50年，看台老舊會漏水。（桃市府體育局提供）

中壢網球場使用超過50年，桃市府體育局將全面整修。（記者李容萍攝）

中壢網球場使用超過50年，桃市府體育局將全面整修。（記者李容萍攝）

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