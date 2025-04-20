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桌球世界盃》連斬世界排名前三大高手 巴西一哥卡德拉諾爆冷封王

2025/04/20 21:42

巴西一哥卡德拉諾在男單決賽逆轉世界球王林詩棟，奪下生涯首座世界冠軍。（取自ITTF官網）巴西一哥卡德拉諾在男單決賽逆轉世界球王林詩棟，奪下生涯首座世界冠軍。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的巴西一哥卡德拉諾，今晚在2025年澳門世界盃桌球賽男單決賽，以4:1逆轉擊退世界排名第一的中國名將林詩棟，不但成為首位在這項大賽奪冠的美洲球員，也中斷中國隊的4連霸。

卡德拉諾首輪以4:1解決日本好手篠塚大登後，8強面對世界排名第3的日本一哥張本智和也以4:1強渡關山。卡德拉諾4將對決世界排名第2的中國好手王楚欽，展現驚人的韌性，在局數1:3落後下連追3局，4:3扭轉戰局。

卡德拉諾在2023年德班挑戰賽曾以3:2扳倒林詩棟，也是兩人唯一交手紀錄。今天再度對決，首局，林詩棟較快進入進入狀況，5:2開局後一路領先，11:6先聲奪人。

第2局起，卡德拉諾開啟搏殺模式，在6平後連續搶攻得手連拿4分，11:7扳回一城。

關鍵第3局，林詩棟在5:7落後下，連續接發球擰拉得手，以9:7反超，但決勝時刻卡德拉諾打得更兇，連得4分，11:9後來居上。

第4局，殺紅眼的卡德拉諾在4:3領先下，再度打出一波7:1的猛攻，11:4再下一城，也徹底打亂林詩棟的節奏。

林詩棟在第5局開局1:3落後下緊急叫暫停，一度追到4:5，但卡德拉諾也在暫停過後回穩，回敬一波6:1的反撲，11:5取得對戰2連勝，也奪下生涯首座世界冠軍。

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