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U19籃球聯盟》成績達標才能比賽 國北實小「好孩子軍團」籃球當導師

2025/04/20 22:45

國北實小張雅萍（中）趁機會跟學生耳提面命。（U19籃球聯盟提供）國北實小張雅萍（中）趁機會跟學生耳提面命。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟20日在靜修女中進行賽事，U12乙組國北實小雖19：46不敵BIG Ballers，這群「好孩子軍團」靠著籃球學習到更多可貴的事物。

國北實小位於台北市市中心，課業成績一向優異，上課複習、下課補習是他們的日常，籃球隊也必須維持一定成績。儘管加上今天他們苦吞4連敗，「籃球」這位導師依然教會他們不少東西。

「我自己是科班出身，來這邊教學一開始跟我想的不太一樣。」國北實小教練張雅萍笑說：「小朋友大概有6成心力放在課業，籃球也不是其他4成的首選。」

不過，張雅萍認為，這些非科班的小朋友都很認真，家長也很支持，「其實他們都很辛苦，下課還要補習，所以我練球都很彈性，願意來我就教，這個階段讓他們『喜歡籃球』才是最重要的，籃球可以教會我們團隊合作，如何解決困難，如何扶持彼此，是我們最好的老師。」

張雅萍透露，有些學生起初是被家長逼著來球隊，「很多父母想讓小朋友多運動，不過他們打著打著就開始喜歡籃球了，這種改變的勇氣我覺得很棒。」

今天對上身材、速度、默契都高出一截的BIG Ballers雖無招架之力，陣中幾名選手表現不俗，蔡允宸6分、2抄截，洪宇辰4分、3籃板，楊湛得到4分，還有一次精彩的切入左手上籃——儘管他是右撇子。

楊湛今年才五年級，就勇敢在場上跟大多是六年級的對手抗衡。他透露二年級是籃球社團，經爸爸鼓勵才加入籃球隊，擅長科目是數學的他總能維持標準以上、甚至名列前茅的成績，才能打他最愛的籃球，「比賽的時候得分很開心，而且我們越打越團結。」

張雅萍認為，對他們來說，U19聯賽是很有意義的比賽，「我們是升學學校，平常比賽機會真的很少很少，透過聯賽每週可以觀摩對手的優缺點，有一定競爭力又不會太有壓力，對教練團來說實在是太棒的機會，而且假日家長都可以來看自己孩子，感覺很溫馨。」

另一場U15發展組賽事，一路落後的ACE下半場施展全場壓迫防守，最終39：35對Rising Legends完成大逆轉，陳冠丞「雙十」17分、11籃板，黃冠榮7分、3抄截，飆進追平打板三分彈的謝劼修全場就這一顆進球，但價值連城，助隊拿下5連勝。

ACE陳冠丞攻下全場最高17分。（U19籃球聯盟提供）ACE陳冠丞攻下全場最高17分。（U19籃球聯盟提供）

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