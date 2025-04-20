晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球世界盃》連斬世界前3終止中國4連霸 「雨果」潰堤：完全沒想過...

2025/04/20 23:02

卡德拉諾奪下世界冠軍。（圖片取自ITTF）卡德拉諾奪下世界冠軍。（圖片取自ITTF）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第5的巴西一哥「雨果」卡德拉諾（Hugo Calderano），在今天於澳門世界盃桌球賽以4：1擊敗世界排名第一的中國名將林詩棟，奪下生涯第一座世界冠軍，賽後受訪時他也激動落淚。

卡德拉諾在本次賽會一路過關，從8強起更是連斬世界排名前3的名將：日本一哥張本智和、中國好手王楚欽以及林詩棟，順利奪下冠軍成為美洲史上第一人，同時斬斷中國在世界盃的4連霸，成為自樊振東後最新的世界冠軍。

賽後卡德拉諾在受訪時的情緒滿溢，先表示自己賽前完全沒有想像能夠奪冠，更坦言在確定能拿到牌的時刻就已非常開心，一路連斬世界排名前3對他來說更是件很瘋狂的事情，現在他已經將自己的名字刻進桌球歷史當中。

談到此座冠軍對自己的意義，卡德拉諾直言，在奧運後贏下這座冠軍很特別，他自己一直很努力也一直都相信著自己，講到此處，卡德拉諾為忍住自己即將潰堤的淚滴，停下話語將頭仰天，待冷靜片刻，卡德拉諾表示，「如果你在1個月前告訴我...我當時很低潮...」話音未落，卡德拉諾再次止不住情緒：「我想要感謝所有在這個運動支持我的人，我都能看到你們的訊息但我沒有時間回覆所有人，我很感激所有的支持，包含來自巴西，我的家庭與朋友，感謝大家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中