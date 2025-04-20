桌球世界盃》連斬世界前3終止中國4連霸 「雨果」潰堤：完全沒想過...

卡德拉諾奪下世界冠軍。（圖片取自ITTF）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第5的巴西一哥「雨果」卡德拉諾（Hugo Calderano），在今天於澳門世界盃桌球賽以4：1擊敗世界排名第一的中國名將林詩棟，奪下生涯第一座世界冠軍，賽後受訪時他也激動落淚。

卡德拉諾在本次賽會一路過關，從8強起更是連斬世界排名前3的名將：日本一哥張本智和、中國好手王楚欽以及林詩棟，順利奪下冠軍成為美洲史上第一人，同時斬斷中國在世界盃的4連霸，成為自樊振東後最新的世界冠軍。

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賽後卡德拉諾在受訪時的情緒滿溢，先表示自己賽前完全沒有想像能夠奪冠，更坦言在確定能拿到牌的時刻就已非常開心，一路連斬世界排名前3對他來說更是件很瘋狂的事情，現在他已經將自己的名字刻進桌球歷史當中。

談到此座冠軍對自己的意義，卡德拉諾直言，在奧運後贏下這座冠軍很特別，他自己一直很努力也一直都相信著自己，講到此處，卡德拉諾為忍住自己即將潰堤的淚滴，停下話語將頭仰天，待冷靜片刻，卡德拉諾表示，「如果你在1個月前告訴我...我當時很低潮...」話音未落，卡德拉諾再次止不住情緒：「我想要感謝所有在這個運動支持我的人，我都能看到你們的訊息但我沒有時間回覆所有人，我很感激所有的支持，包含來自巴西，我的家庭與朋友，感謝大家。」

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