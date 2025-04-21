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MLB》洋基賈吉「消失的全壘打」 讓教頭布恩爆氣抗議被趕出場

2025/04/21 08:26

洋基MVP球星「法官」賈吉。（美聯社）洋基MVP球星「法官」賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在第8局敲左外野深遠飛球，卻因球場的全壘打標竿不夠高，讓裁判認定是界外球，賈吉本季的第8轟因此消失不見，也讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）上場抗議遭驅逐出場。洋基最後在客場以4比0完封光芒。

此戰第8局上，賈吉在2好3壞的情況下，擊出左外野深遠飛球，這球飛得相當高，其高度約在左外野全壘打牆標竿附近的上空，但三壘審貝瑞（Scott Barry）判定是界外球，洋基隊提出重播輔助判決，最後仍維持原判。賈吉在該打席被三振後，布恩走上場抗議，最後被主審貝克（Adam Beck）趕出場。

「我想每個人都摸不著頭緒，但我無能為力，他們判錯了，我們只能繼續向前進。」賈吉賽後表示，「那是界內球，但就是為何要有重播，在這種情況下真的很艱難，這是小聯盟球場，全壘打標竿不夠高，所以你才需要重播，有各種角度可以看，這是個糟糕的判決。」

洋基總教練布恩上場抗議。（法新社）洋基總教練布恩上場抗議。（法新社）

光芒隊原本的主場為純品康納球場（Tropicana Field），去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，因此光芒今年整季改在洋基隊春訓基地的史坦伯納球場，作為新賽季主場。

「這個判決竟然維持原判，真是令人震驚。」布恩說，「我理解那球打得很高，但去看重播後，居然還是說沒有足夠證據（改判），所以我們只能接受這個判決。」

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）前5局沒讓光芒打線敲安，此戰主投7.2局僅被敲2安，沒有失分，三振、保送各2次，摘得本季第4勝，賽後防禦率1.42。

洋基全場有9安，葛里遜（Trent Grisham）、貝林傑（Cody Bellinger）、威爾斯（Austin Wells）各有一發陽春砲，貝林傑全場貢獻2打點。賈吉全場4打數1安、吞2次三振，賽後打擊率為3成90；洋基以14勝8敗居美聯東區龍頭。

光芒打線整場僅2安，先發投手派比奧特（Ryan Pepiot）主投6局失3分，吞本季第3敗。光芒目前以9勝13敗排美聯東區第五。

洋基MVP球星「法官」賈吉。（法新社）洋基MVP球星「法官」賈吉。（法新社）

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