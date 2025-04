MLB》洋基賈吉「消失的全壘打」 讓教頭布恩爆氣抗議被趕出場

洋基MVP球星「法官」賈吉。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉(Aaron Judge)今天在第8局敲左外野深遠飛球,卻因球場的全壘打標竿不夠高,讓裁判認定是界外球,賈吉本季的第8轟因此消失不見,也讓洋基總教練布恩(Aaron Boone)上場抗議遭驅逐出場。洋基最後在客場以4比0完封光芒。

此戰第8局上,賈吉在2好3壞的情況下,擊出左外野深遠飛球,這球飛得相當高,其高度約在左外野全壘打牆標竿附近的上空,但三壘審貝瑞(Scott Barry)判定是界外球,洋基隊提出重播輔助判決,最後仍維持原判。賈吉在該打席被三振後,布恩走上場抗議,最後被主審貝克(Adam Beck)趕出場。

「我想每個人都摸不著頭緒,但我無能為力,他們判錯了,我們只能繼續向前進。」賈吉賽後表示,「那是界內球,但就是為何要有重播,在這種情況下真的很艱難,這是小聯盟球場,全壘打標竿不夠高,所以你才需要重播,有各種角度可以看,這是個糟糕的判決。」

洋基總教練布恩上場抗議。(法新社)

光芒隊原本的主場為純品康納球場(Tropicana Field),去年10月遭颶風密爾頓(Hurricane Milton)重創,因此光芒今年整季改在洋基隊春訓基地的史坦伯納球場,作為新賽季主場。

「這個判決竟然維持原判,真是令人震驚。」布恩說,「我理解那球打得很高,但去看重播後,居然還是說沒有足夠證據(改判),所以我們只能接受這個判決。」

洋基王牌左投佛里德(Max Fried)前5局沒讓光芒打線敲安,此戰主投7.2局僅被敲2安,沒有失分,三振、保送各2次,摘得本季第4勝,賽後防禦率1.42。

洋基全場有9安,葛里遜(Trent Grisham)、貝林傑(Cody Bellinger)、威爾斯(Austin Wells)各有一發陽春砲,貝林傑全場貢獻2打點。賈吉全場4打數1安、吞2次三振,賽後打擊率為3成90;洋基以14勝8敗居美聯東區龍頭。

光芒打線整場僅2安,先發投手派比奧特(Ryan Pepiot)主投6局失3分,吞本季第3敗。光芒目前以9勝13敗排美聯東區第五。

Was this Aaron Judge laser fair or foul?



It was ruled a foul ball and after review, the call stood. pic.twitter.com/UwUBIQNGkN