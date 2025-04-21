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NBA季後賽》塔圖姆遭犯規重摔 懷特砍30分助塞爾提克G1擊退魔術

2025/04/21 07:50

塞爾提克球星塔圖姆嘗試灌籃被毀掉。（路透）塞爾提克球星塔圖姆嘗試灌籃被毀掉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪賽事，衛冕軍塞爾提克今天靠D.懷特（Derrick White）砍下30分，塔圖姆（Jayson Tatum）也進帳17分，幫助綠衫軍以103比86擊敗魔術，系列賽取得1比0領先。

塞爾提克首節打完以26比18領先，第二節魔術單節攻進31分，前兩節打完塞爾提克反而以48比49落後。易籃後，魔術隊第三節發生6次失誤，讓塞爾提克打出單節30比18的比分，前三節完塞爾提克以78比65領先。

塞爾提克球星塔圖姆（右）、D.懷特（左）。（美聯社）塞爾提克球星塔圖姆（右）、D.懷特（左）。（美聯社）

第四節剩下8分28秒時，塔圖姆空手跑到禁區、接獲隊友傳球後要嘗試灌籃，被魔術隊「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）用力毀掉，讓塔圖姆摔倒在地，經裁判檢視後升級為一級惡意犯規。塞爾提克末節維持雙位數分差，一度最多領先到19分，綠衫軍最後收下勝利。

D.懷特全場18投10中，包含投進7顆三分，交出30分、賞2次火鍋的表現。派理查德（Payton Pritchard）替補出發拿19分，塔圖姆交出17分、14籃板的成績，J.布朗（Jaylen Brown）16分。綠衫軍全場三分球37投16中、命中率為43.2％。

魔術全隊只有2人得分上雙，以班切羅（Paolo Banchero）的36分11籃板最佳，華格納（Franz Wagner）23分。魔術團隊命中率為42％，但三分球27投10中、其命中率為37％。

班切羅。（美聯社）班切羅。（美聯社）

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