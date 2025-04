MLB》菊池雄星首勝再等等！阿德爾滿壘再見安助天使大逆轉巨人

阿德爾在9下敲出再見安打,賽後被潑水慶祝。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在主場與巨人進行3連戰最後1場比賽的天使,今日派出日籍左投菊池雄星掛帥,雖然繳出5.1局失1分的表現,仍無緣奪下本季首勝,不過球隊最終在9下靠著阿德爾(Jo Adell)的滿壘再見安打,單局海灌4分,以5:4收下勝利,以2勝1敗取得系列賽勝利。

菊池雄星前4局未讓對手攻下分數,甚至個人在4局上半還上演高難度背後接球的精采美技,守住一、三壘有人的失分危機,雖然他在5局上半接連被拉莫斯(Heliot Ramos)與阿德梅斯(Willy Adames)敲安失掉1分,但下個半局隊友內托(Zach Neto)一棒扛出本季首轟追平比分。

Yusei Kikuchi snags the liner behind his back! pic.twitter.com/cbaN0rREbf