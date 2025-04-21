MLB》菊池雄星首勝再等等！阿德爾滿壘再見安助天使大逆轉巨人

阿德爾在9下敲出再見安打，賽後被潑水慶祝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場與巨人進行3連戰最後1場比賽的天使，今日派出日籍左投菊池雄星掛帥，雖然繳出5.1局失1分的表現，仍無緣奪下本季首勝，不過球隊最終在9下靠著阿德爾（Jo Adell）的滿壘再見安打，單局海灌4分，以5：4收下勝利，以2勝1敗取得系列賽勝利。

菊池雄星前4局未讓對手攻下分數，甚至個人在4局上半還上演高難度背後接球的精采美技，守住一、三壘有人的失分危機，雖然他在5局上半接連被拉莫斯（Heliot Ramos）與阿德梅斯（Willy Adames）敲安失掉1分，但下個半局隊友內托（Zach Neto）一棒扛出本季首轟追平比分。

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Yusei Kikuchi snags the liner behind his back! pic.twitter.com/cbaN0rREbf — MLB （@MLB） April 20, 2025

6局上半菊池投出三振以及保送後，球團選擇啟用牛棚換上柏克（Brock Burke）接替，雖然順利將一壘跑者牽制出局，但隨後又被維拉（David Villar）擊出安打，緊接上場的賀夫（Sam Huff）甚至大棒一揮轟出兩分打點全壘打拿下領先，而在8局上，阿德梅斯也在一、三壘有人時敲出安打帶有1分打點擴大分差。

巨人9局下半3分領先，派出終結者沃克（Ryan Walker）試圖關門，然而天使不願就此放棄，靠著兩支安打與保送攻佔滿壘，下一棒的內托遭到觸身球保送擠回1分，而今天埋伏在8棒的阿德爾，相中84.3英里（約135.7公里）滑球，擊出左外野線邊、清空壘上3名跑者的再見二壘安打，幫助球隊單局灌進4分，成功上演大逆轉。

菊池今日5.1局的投球，被敲出5支安打失掉1分（0分自責分），送出6次三振但保送數是偏多的4次，本季首勝還得再等等；而巨人本場掛帥的三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），則是完成6局僅失1分的優質先發內容，但最後牛棚砸鍋無緣奪勝。

菊池雄星。（法新社）

韋蘭德。（法新社）

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