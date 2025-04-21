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MLB》遭紅人海灌24分、領4.9億的摩頓失7分 金鶯教頭坦言很丟臉

2025/04/21 09:08

金鶯遭紅人海灌24分。（美聯社）金鶯遭紅人海灌24分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯41歲老將摩頓（Charlie Morton）今天僅投2.1局狂掉7分，金鶯牛棚也崩盤，還動用2名野手來登板投球。金鶯最後在主場以2比24慘敗紅人，寫下本季最糟一役。金鶯隊總教練海德（Brandon Hyde）坦言，這種比賽真的很丟臉。

摩頓今先發僅投2.1局，被敲7安包含1轟，失掉7分，丟4次保送、送出2次三振，吞下今年第5敗，賽後防禦率為10.89。本季以1年1500萬美元轉戰金鶯的摩頓，今年狀況欠佳，開季5場先發全部吞敗。

金鶯後援群無法止血，波蒂特（Cody Poteet）2.2局失5分、培瑞茲（Cionel Perez）2局失3分。這也讓金鶯從第8局開始讓野手登板投球，游擊手馬提歐（Jorge Mateo）客串投球1局失5分，捕手桑契斯（Gary Sánchez）1局也失掉4分。

金鶯41歲老將摩頓。（美聯社）金鶯41歲老將摩頓。（美聯社）

「這很丟臉，這絕對不是你想在復活節星期日，在主場球迷面前表現出來的樣子。」海德說，「你只希望比賽盡快結束。」

截至今日為止，金鶯先發群的平均防禦率6.11是美聯最差，讓海德說，「你不能靠那樣的方式贏球。你偶爾會贏，因為得分比對手多，但那不是在大聯盟比賽中贏球的方式。」

摩頓今天先發只丟2.1局，寫下自美國時間2023年9月22日以來，最短的先發局數。對於開季的低迷，摩頓表示，「我以前經歷過那種反省、自我懷疑的階段，讓隊友們、教練們、球迷們失望，那種感覺你永遠無法釋懷，對我來說，這才是最令人沮喪的部分。」

摩頓開季5場合計投20.2局，被敲31安，丟出多達15次保送。摩頓自認身體狀況無虞，「我想最大的問題是，我的球威是否夠好。當你球數經常落後時，這很難判斷，當你處於球數不利的時候，很難去做判斷。」

紅人全場狂敲25安，馬提（Noelvi Marte）單場5安7打點，包含一發滿貫彈。溫斯（Austin Wynns）狂敲6安進帳6打點，包含一發三分砲。紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）也敲一發陽春砲。

金鶯遭紅人海灌24分。（美聯社）金鶯遭紅人海灌24分。（美聯社）

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