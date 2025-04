MLB》隊友「怠慢跑壘」未遭懲罰 勇士球星阿庫尼亞質疑教頭雙標

勇士球星阿庫尼亞。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士昨天以4比3擊敗雙城的比賽中,勇士外野手凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)以為開轟而出現慢跑的狀況,最後他在二壘前被觸殺出局。凱蘭尼奇的「怠慢跑壘」最後沒有受到懲罰,讓仍在復健的勇士球星阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)似乎感到不滿,他在社群媒體X上發文暗批自家總教練史尼克(Brian Snitker)。

凱蘭尼奇昨天在第6局揮出右外野深遠飛球,他當下以為是全壘打,起初沒有全力跑壘,直到發現沒有飛出大牆後才開始跑壘,雙城右外野手拉納克(Trevor Larnach)迅速把球回傳至二壘,讓凱蘭尼奇在二壘前被觸殺出局。

大聯盟官網記者包曼(Mark Bowman)在X上被問到史尼克是否針對凱蘭尼奇的跑壘發表意見,包曼指出,史尼克以「我應該要說什麼嗎?」的方式迴避問題,等於是保護凱蘭尼奇。阿庫尼亞在這則貼文中回應,「如果是我,他們早就把我換下場的。」阿庫尼亞這則回文約在一小時後被刪除。

勇士總教練史尼克。(路透)

被問到是否有看到阿庫尼亞的貼文,史尼克今天受訪回應沒有看到,「首先,我不用社群媒體。我是在走進休息區的時候聽到這件事,後來有人說那則貼文被刪掉了。我沒有跟他(阿庫尼亞)談過,所以不清楚。」

阿庫尼亞曾在2019年曾因跑壘不積極而被史尼克罰坐板凳。被問到阿庫尼亞當年的事件與凱蘭尼奇這次的消極跑壘事件有何不同,史尼克僅說,「只是時機點不同。」接著史尼克指出,「老實說,你想知道真相?我當下根本沒看那個PLAY,我知道他在二壘出局,但我今天早上才看到重播,我也已經就這件事和他談過。」

身為2023年國聯年度MVP的阿庫尼亞,去年5月因左膝前十字韌帶撕斷裂,確定整季報銷,目前仍在復健中。由於凱蘭尼奇本季出賽20場,其打擊率僅1成80,若阿庫尼亞歸隊,凱蘭尼奇可能會失去先發位置。

Jarred Kelenic with the homer to RF! Oops, I mean single. Home to 1B- 7.49 seconds 1B to 2B- 3.30 seconds He's out after replay challenge. pic.twitter.com/l67cFCbBoR

Last night Jarred Kelenic was tagged out at 2nd base after admiring a ball in the batter’s box for too long



Ronald Acuña has commented: pic.twitter.com/aiRe6TJ38e