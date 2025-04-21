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MLB》終結者克拉賽又放火！延長賽守護者仍擊敗海盜收3連勝

2025/04/21 09:55

守護者在曼扎多雙安表現，以及高飛犧牲打攻下超前分的表現下，助隊在延長賽擊敗海盜。（美聯社）守護者在曼扎多雙安表現，以及高飛犧牲打攻下超前分的表現下，助隊在延長賽擊敗海盜。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕作客交手海盜的守護者，進行雙方3連戰的最後1場比賽，雖然9局當家守護神克拉賽（Emmanuel Clase）後援1局狂失3分，讓比賽帶入延長，但最後靠著曼扎多（Kyle Manzardo）的高飛犧牲打攻下超前分，最終還是由守護者以5：4帶走勝利，系列賽以3連勝坐收。

守護者打線在3上與7上分別靠著史蒂芬‧關（Steven Kwan）與曼扎多的兩分砲攻下分數，另外在先發投手艾倫（Logan Allen）5.2局僅失1分的帶領下，讓球隊前8局取得4：1的領先優勢。

9局下半守護者推派終結者克拉賽上場關門，但一上場投出保送後，被潘姆（Tommy Pham）、佛雷澤（Adam Frazier）連續敲出2支二壘安打，讓分差僅剩1分，雖然隨後拿下第2個出局數，但緊接上場的海伊斯（Ke'Bryan Hayes）再度敲安送回追平分，讓克拉賽苦吞本季第2次救援失敗，防禦率與每局被上壘率分別來到7.84與2.23，表現與去年相比落差巨大。

比賽進入延長賽後，7局開轟的曼扎多在三壘有人時，敲出左半邊高飛犧牲打送回超前分，下個半局守護者派出坎提歐（Joey Cantillo）接替，縱使保送首名打者，但之後讓克魯茲（Oneil Cruz）敲出雙殺打，最後順利解決瓦德茲（Enmanuel Valdez）收下救援成功，幫助球隊仍奪下最終勝利。

守護者先發艾倫今日5.2局被敲出5支安打失掉1分，並送出5次三振，連續2場比賽都投滿5局，且分數都不失掉超過1分，表現優異。打線部分，曼扎多4打數繳出雙安表現，包括1支全壘打且包辦3分打點，本場也有開轟演出的史蒂芬‧關，也有選到1次保送，並有2打點進帳。

艾倫。（法新社）艾倫。（法新社）

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