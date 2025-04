MLB》終結者克拉賽又放火！延長賽守護者仍擊敗海盜收3連勝

守護者在曼扎多雙安表現,以及高飛犧牲打攻下超前分的表現下,助隊在延長賽擊敗海盜。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕作客交手海盜的守護者,進行雙方3連戰的最後1場比賽,雖然9局當家守護神克拉賽(Emmanuel Clase)後援1局狂失3分,讓比賽帶入延長,但最後靠著曼扎多(Kyle Manzardo)的高飛犧牲打攻下超前分,最終還是由守護者以5:4帶走勝利,系列賽以3連勝坐收。

守護者打線在3上與7上分別靠著史蒂芬‧關(Steven Kwan)與曼扎多的兩分砲攻下分數,另外在先發投手艾倫(Logan Allen)5.2局僅失1分的帶領下,讓球隊前8局取得4:1的領先優勢。

9局下半守護者推派終結者克拉賽上場關門,但一上場投出保送後,被潘姆(Tommy Pham)、佛雷澤(Adam Frazier)連續敲出2支二壘安打,讓分差僅剩1分,雖然隨後拿下第2個出局數,但緊接上場的海伊斯(Ke'Bryan Hayes)再度敲安送回追平分,讓克拉賽苦吞本季第2次救援失敗,防禦率與每局被上壘率分別來到7.84與2.23,表現與去年相比落差巨大。

Ke'BRYAN HAYES TIES THE GAME IN THE BOTTOM OF THE 9TH!!!!!!!!



RBI single off of Emmanuel Clase pic.twitter.com/J9tLRQGo9W