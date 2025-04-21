NBA季後賽》米契爾30分、板凳暴徒第4節爆發 騎士G1擺平熱火

騎士球星米契爾。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）豪取30分，加上「板凳暴徒」傑洛米（Ty Jerome）在第四節火力全開得16分，全場28分，在季後賽G1以121：100力挫熱火，在東部系列賽首輪取得1：0領先。

騎士本季以64勝18敗的隊史次佳成績拿下東部頭號種子，展現出穩定且強勢的實力，而熱火在送走J.巴特勒後，以37勝45敗吊車尾進入附加賽，但他們連續擊敗公牛與老鷹，成為史上首支例行賽排名第10名挺進季後賽的球隊。

請繼續往下閱讀...

騎士一哥米契爾雖三分球5投0中，仍拿到15分，葛蘭德（Darius Garland）有12分，全隊繳出53.3％投籃命中率，熱火則以赫爾羅（Tyler Herro）的17分表現最優秀，騎士兩節打完62：54領先。

熱火赫爾羅。（美聯社）

雙方在第三節的攻勢你來我往，米契爾獨攬10分，葛蘭德也有9分，團隊只有7投2中的三分火力，無法拉開差距，熱火的艾德巴約（Bam Adebayo）8分進帳，D.羅賓森（Duncan Robinson）拿5分，騎士三節打完依舊以87：79佔上風。

傑洛米（Ty Jerome）在第四節轟進3顆三分球，一人獨拿16分，撲滅熱火的追分氣焰，騎士最大領先超過20分，也隨著時間流失，比賽失去懸念。

騎士4人得分達雙位數，米契爾有30分、5籃板、4助攻，傑洛米轟5顆三分球拿28分，葛蘭德27分，J.艾倫（Jarrett Allen）12分、11籃板。

熱火以艾德巴約24分、9籃板最佳，赫爾羅拿21分，D.米契爾（Davion Mitchell）18分，A.威金斯（Andrew Wiggins）14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法