晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》米契爾30分、板凳暴徒第4節爆發 騎士G1擺平熱火

2025/04/21 09:31

騎士球星米契爾。（美聯社）騎士球星米契爾。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）豪取30分，加上「板凳暴徒」傑洛米（Ty Jerome）在第四節火力全開得16分，全場28分，在季後賽G1以121：100力挫熱火，在東部系列賽首輪取得1：0領先。

騎士本季以64勝18敗的隊史次佳成績拿下東部頭號種子，展現出穩定且強勢的實力，而熱火在送走J.巴特勒後，以37勝45敗吊車尾進入附加賽，但他們連續擊敗公牛與老鷹，成為史上首支例行賽排名第10名挺進季後賽的球隊。

騎士一哥米契爾雖三分球5投0中，仍拿到15分，葛蘭德（Darius Garland）有12分，全隊繳出53.3％投籃命中率，熱火則以赫爾羅（Tyler Herro）的17分表現最優秀，騎士兩節打完62：54領先。

熱火赫爾羅。（美聯社）熱火赫爾羅。（美聯社）

雙方在第三節的攻勢你來我往，米契爾獨攬10分，葛蘭德也有9分，團隊只有7投2中的三分火力，無法拉開差距，熱火的艾德巴約（Bam Adebayo）8分進帳，D.羅賓森（Duncan Robinson）拿5分，騎士三節打完依舊以87：79佔上風。

傑洛米（Ty Jerome）在第四節轟進3顆三分球，一人獨拿16分，撲滅熱火的追分氣焰，騎士最大領先超過20分，也隨著時間流失，比賽失去懸念。

騎士4人得分達雙位數，米契爾有30分、5籃板、4助攻，傑洛米轟5顆三分球拿28分，葛蘭德27分，J.艾倫（Jarrett Allen）12分、11籃板。

熱火以艾德巴約24分、9籃板最佳，赫爾羅拿21分，D.米契爾（Davion Mitchell）18分，A.威金斯（Andrew Wiggins）14分。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中