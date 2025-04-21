NBA》年度MVP決選名單出爐！ 場均大三元神獸「小丑」約基奇vs.得分王SGA

年度MVP最終入圍名單。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度7大獎項最終入圍名單，最有價值球員部分，將由金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）爭奪。

約基奇曾在2021、2022、2024年榮膺年度MVP，他有望加入詹姆斯（LeBron James）和羅素（Bill Russell）的行列，成為史上第三位在5年內奪下4座MVP的球員。約基奇本季出賽70場，繳出場均29.6分、12.7籃板、10.2助攻大三元鬼神表現。

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吉爾吉斯亞歷山大也是MVP熱門人選，他場均轟下32.7分傲視群雄，並帶領雷霆在例行賽豪取68勝，寫下全聯盟最佳戰績，奪得西部第一種子。

亞德托昆波生涯已摘下2座MVP，本季出賽67場，場均攻下30.4分、11.9籃板、6.5助攻。

年度最佳防守球員部分，由騎士莫布里（Evan Mobley）、勇士D.格林（Draymond Green）、老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）競爭。

此外，丹尼爾斯還入圍最佳進步獎，將與活塞坎寧安（Cade Cunningham）、快艇祖巴克（Ivica Zubac）比拚。

年度新人王方面，由老鷹里薩謝（Zaccharie Risacher）、馬刺卡斯特（Stephon Castle）、灰熊威爾斯（Jaylen Wells）爭奪。

最佳第六人獎項，則由塞爾提克派理查德（Payton Pritchard）、騎士傑洛米（Ty Jerome）、活塞畢斯利（Malik Beasley）競爭。

入圍年度最佳教練決選名單的有騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）、活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）、火箭教頭烏多卡（Ime Udoka）。

年度關鍵球員獎，由約基奇和尼克布朗森（Jalen Brunson）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）競爭。

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