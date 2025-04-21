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全中運射箭》湯智鈞、雷千瑩現身！明德高中奪反曲弓男團、混雙金牌

2025/04/21 10:07

明德高中射箭隊培養不少國手，昨拿過奧運獎牌的「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞都有到場坐鎮，明德也在反曲弓男團、混雙摘下兩金。（教練劉展明提供）明德高中射箭隊培養不少國手，昨拿過奧運獎牌的「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞都有到場坐鎮，明德也在反曲弓男團、混雙摘下兩金。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕明德高中射箭隊培養不少國手，昨拿過奧運獎牌的「雷母」雷千瑩、「湯包」湯智鈞都有到場坐鎮，而已經高三的柯倫祐，在高中生涯全中運最後一舞不想留有遺憾，稱職擔任開路先鋒，率明德相隔5年再奪全中運反曲弓男團金牌。

明德本屆男團由柯倫祐攜手高健鈞、張宇謙，昨一路過關挺進，決賽則對上新竹縣竹北高中，明德最終以5：1獲勝摘金，也是他們自2019年高雄全中運後再次拿下男團金牌，當時男團的金牌成員為湯智鈞、戴宇軒、陳佳駿。

教練劉展明談到男團奪金功臣是擔任第1棒的柯倫祐，「倫祐罩整個男團，他每局第1支箭幾乎都9分、10分，帶給隊友很大的幫助跟信心。我也告訴他，高中最後一年不要留遺憾。」

另外，高一張宇謙昨不僅摘下男團金牌，混雙也和學姊風佑築聯手奪金，一日雙金成為大贏家。

至於明德昨在反曲弓女團由風佑築、梁芷嫣、陳以錡出擊，可惜4強不敵麗山高中，銅牌戰以6：0完封新竹高商，收下1銅。

高一張宇謙（左）不僅摘下男團金牌，混雙也和學姊風佑築（右）聯手奪金，一日雙金成為大贏家。（教練劉展明提供）高一張宇謙（左）不僅摘下男團金牌，混雙也和學姊風佑築（右）聯手奪金，一日雙金成為大贏家。（教練劉展明提供）

柯倫祐（左）攜手高健鈞、張宇謙，助明德摘金，也是他們自2019年高雄全中運後再次拿下男團金牌。（教練劉展明提供）柯倫祐（左）攜手高健鈞、張宇謙，助明德摘金，也是他們自2019年高雄全中運後再次拿下男團金牌。（教練劉展明提供）

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