MLB》道奇強投葛拉斯諾只投4局就緊急退場 自曝雙腿都抽筋了

道奇投手葛拉斯諾。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天僅投4局，就因小腿抽筋提前退場。道奇最後在客場以1比0完封遊騎兵。葛拉斯諾賽後說明，自己兩腿都出現抽筋的狀況。而道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，預期葛拉斯諾下一場先發能正常登板。

葛拉斯諾此戰在第4局三振遊騎兵打者哈里斯（Dustin Harris），抓到該半局第2個出局數後，葛拉斯諾出現腿部不適狀況，羅伯斯和防護員這時走上投球丘關心狀況，葛拉斯諾再飆出三振結束第4局。但葛拉斯諾在第5局投1球後，因腿部抽筋提前退場，留下4局賞6次三振、無失分的成績。

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羅伯斯指出，「我覺得Tyler投得真的很好，而他突然抽筋了。在那個時間點，我們不想讓他冒任何受傷的風險。幸運的是，我們的牛棚挺身而出。」

道奇投手葛拉斯諾。（法新社）

「他看起來不太舒服，想試著找出應對的方法。他上場投1球後，好像就無法投下去了。」羅伯斯表示，「我看到（葛拉斯諾）一直甩雙腿，像是試著甩掉什麼不適感，很多時候，下半身的問題，你不想讓它影響到手臂，進一步造成影響。」

葛拉斯諾認為，「這不是疲勞造成的問題，我已經做過水分補充的測試，我也不太確定為何這情況反覆發生，已經有一段時間沒出現了。」

葛拉斯諾本季先發4場，交出1勝、防禦率3.71的成績，但近3場先發有2場投不滿5局。

道奇投手葛拉斯諾。（路透）

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