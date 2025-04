MLB》教士打擊王首局傷退無礙 小塔提斯敲關鍵超前轟退太空人

小塔提斯在7局敲出超前比數的全壘打,幫助教士險勝太空人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士今天與太空人進行3連戰第3場比賽,雖然在1局上傷了打擊王阿拉耶茲(Luis Arraez),但最後靠著小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)的超前轟,幫助球隊以3:2收下勝利免於遭到橫掃,至今16勝6敗仍是全大聯盟戰績最好的球隊。

1局上半一壘有人時,阿拉耶茲面對第1球就採取突襲短打,然而全速奔向一壘的他與補位的二壘手杜邦(Mauricio Dubón)發生擦撞,甚至久久無法起身,需要利用擔架才能退場,並隨即將他送往醫院進行檢查,球團指出目前他的狀況穩定且意識清晰,四肢也能正常活動。

