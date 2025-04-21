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MLB》教士打擊王首局傷退無礙 小塔提斯敲關鍵超前轟退太空人

2025/04/21 11:26

小塔提斯在7局敲出超前比數的全壘打，幫助教士險勝太空人。（法新社）小塔提斯在7局敲出超前比數的全壘打，幫助教士險勝太空人。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天與太空人進行3連戰第3場比賽，雖然在1局上傷了打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），但最後靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的超前轟，幫助球隊以3：2收下勝利免於遭到橫掃，至今16勝6敗仍是全大聯盟戰績最好的球隊。

1局上半一壘有人時，阿拉耶茲面對第1球就採取突襲短打，然而全速奔向一壘的他與補位的二壘手杜邦（Mauricio Dubón）發生擦撞，甚至久久無法起身，需要利用擔架才能退場，並隨即將他送往醫院進行檢查，球團指出目前他的狀況穩定且意識清晰，四肢也能正常活動。

比賽繼續進行後，教士不浪費這次能先馳得點的機會，柏格茲（Xander Bogaerts）在一、二壘有人時敲出二壘滾地球，但杜邦傳向一壘時發生失誤，讓教士添得第1分。

3局上半，開路先鋒小塔提斯先是敲出本季首支三壘安打，隨後接替阿拉耶茲上場的西茲（Gavin Sheets）立刻建功敲安送回跑者，取得2分領先。

然而前面4局壓制對手的教士先發席斯（Dylan Cease），5局下半被連續敲出3支安打失掉1分，即便隨後飆出三振，但接著連續投出4顆壞球保送再度形成滿壘，最後讓3棒阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出右半邊高飛犧牲打攻下追平分。

比賽來到7局上半，太空人啟用牛棚換上史考特（Tayler Scott）順利抓下2出局後，面對小塔提斯第1球投出84.1英里（約135.3公里）的滑球被一棒咬中，扛出中外野方向427英尺的全壘打超前比分，而牛棚投手在後面3局穩穩守住力保不失，最終以1分之差拿下勝利。

小塔提斯今天4打數擊出2支安打，包括1發全壘打與三壘安打，球隊3分也都由他跑回來，是球隊獲勝的功臣之一，投手部分，先發投手席斯主投5局被敲6支安打失掉2分，送出6次三振無關勝敗，而牛棚大將亞當（Jason Adam）1.2局的跨局投球未被敲安外帶2K，表現優異。

席斯。（法新社）席斯。（法新社）

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