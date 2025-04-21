MLB》上季99敗的天使實施禁手機政策 菊池雄星讚球隊想打造贏球文化

天使隊逆轉贏球。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使上季慘吞99敗寫隊史最差，今年季前實施球員在休息室不得使用手機的政策。天使日籍投手菊池雄星認為，有感受到天使隊努力打造贏球文化。

菊池雄星今主投5.1局被敲5安，失掉1分非自責，賞6次三振、丟4次保送，賽後防禦率為3.38，本季首勝尚未開張。天使最後靠阿德爾（Jo Adell）的清壘再見安打，助天使以5比4逆轉擊敗巨人。過去6戰吞5敗的天使，這次與巨人的3連戰拿到2勝，目前以11勝10敗居美聯西區第三。

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菊池雄星賽後受訪表示，「我能感覺到球隊在努力打造贏球文化，嘗試做很多改變，例如禁止使用手機。必須要做出改變，感覺需要去嘗試各種方式。」菊池雄星認為，天使隊能成為一支具有競爭力的球隊。

天使隊連續10個賽季沒有闖進季後賽，是當今大聯盟全30隊中最長，去年還吞下破隊史紀錄的99敗。執掌天使隊第二年兵符的總教練華盛頓（Ron Washington），今年賽季實施「禁手機」政策，規定選手不可在休息室使用手機，希望讓選手們之間有更多的交流。

對於今年首勝遲遲未到手，菊池雄星表示，「我對自己的投球有信心，只要保持這樣的投球表現，球隊就會贏球，勝投自然會來，只要把該做的事情做好就行。」

菊池雄星。（路透）

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