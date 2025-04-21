MiLB》張弘稜先發主投3.1局失4分 打線8下開轟海灌6分逃敗

張弘稜。（資料照，記者張嘉明攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜高階1A的台灣好手張弘稜，今日迎戰費城人高階1A掛帥先發，僅投3.1局就失掉4分（3分自責分），所幸打線在8局下半給予支援，靠著2發全壘打海灌6分，讓張弘稜逃過敗投，終場以8：4收下勝利。

張弘稜前2局僅因保送讓對手上壘，未讓費城人敲出安打，3局上半先讓對手連續敲出內野飛球抓下2出局後，被1棒打者Bryan Rincon敲出中右外野方向的陽春砲失掉1分。

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比賽來到4局上，張弘稜面臨一、三壘有人的危機，面對韋爾（Bryson Ware）耗費6顆球保送上壘，然而此時捕手在接球部份發生失誤，讓三壘上的跑者回到本壘得分，隨後又被埋伏在第7棒的Kehden Hettiger敲出2分打點的安打，此時教練團決定啟用牛棚，結束張弘稜今天的投球任務。

而前7局都以2分落後的海盜，在8局下半吹起反攻號角，靠著打線單局狂轟2發3分砲、單局灌進6分的情況下逆轉擊敗費城人，也讓落後狀態退場的張弘稜逃過敗投。

張弘稜本場主投3.1局，包括1轟在內被敲出4支安打失掉4分（3分自責分），送出1次三振與2次保送，防禦率是偏高的6.55，每局被上壘率則是1.64。

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