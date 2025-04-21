晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》張弘稜先發主投3.1局失4分 打線8下開轟海灌6分逃敗

2025/04/21 12:35

張弘稜。（資料照，記者張嘉明攝）張弘稜。（資料照，記者張嘉明攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜高階1A的台灣好手張弘稜，今日迎戰費城人高階1A掛帥先發，僅投3.1局就失掉4分（3分自責分），所幸打線在8局下半給予支援，靠著2發全壘打海灌6分，讓張弘稜逃過敗投，終場以8：4收下勝利。

張弘稜前2局僅因保送讓對手上壘，未讓費城人敲出安打，3局上半先讓對手連續敲出內野飛球抓下2出局後，被1棒打者Bryan Rincon敲出中右外野方向的陽春砲失掉1分。

比賽來到4局上，張弘稜面臨一、三壘有人的危機，面對韋爾（Bryson Ware）耗費6顆球保送上壘，然而此時捕手在接球部份發生失誤，讓三壘上的跑者回到本壘得分，隨後又被埋伏在第7棒的Kehden Hettiger敲出2分打點的安打，此時教練團決定啟用牛棚，結束張弘稜今天的投球任務。

而前7局都以2分落後的海盜，在8局下半吹起反攻號角，靠著打線單局狂轟2發3分砲、單局灌進6分的情況下逆轉擊敗費城人，也讓落後狀態退場的張弘稜逃過敗投。

張弘稜本場主投3.1局，包括1轟在內被敲出4支安打失掉4分（3分自責分），送出1次三振與2次保送，防禦率是偏高的6.55，每局被上壘率則是1.64。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中