NBA季後賽》柯瑞、巴特勒合轟56分 勇士擊落火箭開紅盤

柯瑞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在西部季後賽首輪首戰靠柯瑞（Stephen Curry）31分領軍，巴特勒（Jimmy Butler）也有25分進帳，以95：85擋住火箭反撲，成功開紅盤。

火箭自2020年重返季後賽舞台，此次高居西部第2種子，不過首輪就對上季後賽經驗豐富的勇士，兩隊例行賽5度交手，勇士收下3勝。

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開賽還在熱機的勇士今在次節打出29：13的攻勢，上半場打完取得47：34的領先，火箭前兩節外線12投2中，且罰球4罰都沒進，森根（Alperen Sengun）拿下全隊最高16分，勇士柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）13分進帳。

勇士易籃後一度將領先擴大至23分，讓休士頓球迷都大喊「柯瑞MVP」，不過火箭在此節狂拉尾盤，在第四節開始前追到只剩9分落後，決勝節持續緊咬比分，此役手感低迷的范維利特（Fred VanVleet）倒數2分38秒外線破網，幫助火箭追到只剩4分差。

只是隨後勇士穆迪（Moses Moody）也飆進3分球助隊再度擴大差距，接下來巴特勒跳出來連拿4分，勇士在最後1分鐘又拿到雙位數領先，「士官長」接下來還趁火箭發生失誤時抄球後上演灌籃秀，幫助勇士隊完美收尾，以10分差收下勝利。

柯瑞外線9投5中拿下全場最高31分，另有6籃板、3助攻，巴特勒挹注25分、7籃板、6助攻，且送出5次抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）14分、8籃板。

森根繳全隊最高26分、9籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）與史密斯（Jabari Smith Jr.）都拿11分，范維利特19投4中拿10分，今團隊命中率39.1%，外線命中率更只有20.7%。

柯瑞。（路透）

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