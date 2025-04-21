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路跑》Garmin Run台北站9/21開跑 「市民跑者之王」川內優輝領跑

2025/04/21 13:15

日本市民跑者之王-川內優輝。（官方提供）日本市民跑者之王-川內優輝。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年第四屆Garmin Run強勢登場，台北站將於9月21日於大佳河濱公園盛大開跑，即日起開放報名，將由韓國體能之巔王者洪範錫、日本市民跑者之王-川內優輝共同領跑，比賽有5公里、10公里和21公里共8000個名額。

亞洲系列賽規模再創新高，拓展至亞洲10大城市，迎來韓國站盛大加入，預計將吸引超過7萬名跑者解鎖10大城市賽道，為全亞洲唯一的路跑系列賽，而台北站將於9月21日於大佳河濱公園盛大開跑，即日起開始報名，賽事共設三大組別：5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計8,000個參賽名額，除了一般組報名，今年更首次推出報名限定優惠組合：報名賽事搭配Forerunner系列購錶優惠及有機會免費參與為期十週的 「GRC Coach 帶你練」訓練營。

2025 Garmin Run亞洲系列賽擴大串聯台灣、韓國、印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本等10大城市，打造年度最具規模的亞洲路跑盛事，並推「十城完賽紀念獎牌」打造收藏熱潮，為每站推出專屬主題獎牌，臺北站即以經典鐵窗花為靈感，邀請跑者共同蒐集屬於亞洲的跑旅印記；成功征服全亞洲系列賽，將獲頒18K鍍金紀念獎牌，為這段傳奇跑旅再添一筆金色榮耀。

為幫助更多跑者突破自我，2025 Garmin Run參賽者可報名Garmin Run Club（GRC）科學化跑步訓練營，「GRC Coach 帶你練」今年將於臺北、新北、新竹、台中、台南、高雄多個城市開設專屬訓練課程，為全臺唯一橫跨北中南的跑班，包含「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等班別，並於課程中導入亞洲10大城市賽道主題訓練，模擬各城市賽道特色，帶領跑者適應各種環境，並透過數據化分析強化跑姿、呼吸與耐力表現，不管是從零起跑的新手，還是力求突破的進階跑者，都能循序漸進挑戰自我，贏過昨天的自己。

2025 Garmin Run臺北站將由韓國體能之巔王者-洪範錫、日本市民跑者之王-川內優輝共同領跑，各國也將派出頂尖跑者共襄盛舉，來自臺灣的藝人小豬（黃沐妍）以及希望透過GRC科學化訓練挑戰突破半馬PB的百萬Youtuber Ku's dream酷的夢，也將陪伴跑者一同感受世界級路跑盛會的沸騰氛圍。

Garmin Run亞洲系列賽的官方航空合作夥伴—星宇航空將於臺北站活動現場抽出一名幸運的星宇航空COSMILE會員跑者，獨得前往亞洲其餘賽事的來回機票，同時為激勵台北站完賽選手，也將抽出一名COSMILE會員前往指定Garmin Run亞洲系列賽城市、參與當地GRC跑聚活動，一人中獎一人同行，全力支援選手跑向世界。

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