NBA季後賽》柯瑞超狂三分秀 巴特勒讚：神出鬼沒的蝙蝠俠

柯瑞。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第一戰，勇士今天靠柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）聯手拿56分，幫助勇士以95比85擊敗西部第二的火箭，勇士在系列賽取得1比0的領先。柯瑞此戰多次砍進高難度的三分球，讓勇士前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）賽後直呼，「這就是為何他是GOAT（史上最偉大）。

柯瑞今天在比賽中展現瘋狂三分秀，全場19投12中，包含投進5顆三分，拿到全場最高的31分。巴特勒全場19投10中，也貢獻25分、另有5次抄截。

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「就像我常說的，蝙蝠俠總是神出鬼沒。」巴特勒賽後受訪指出，「你永遠不知道他會從哪裡出現，然後從天而降，從大樓上、後門跳出來，做出一些不可思議的事情。他是我們贏球的關鍵，我都知道，但我們必須全力保護他。」

「Steph太不可思議，真的太不可思議了。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪稱讚柯瑞，也提到柯瑞在火箭22歲年輕前鋒A.湯普森（Amen Thompson）和其他人的高壓防守下，仍打出幾個驚人的PLAY，「而且顯然是和Jimmy一起在進攻端扛起全隊。」

STEPH CURRY IS UNBELIEVABLE



pic.twitter.com/yf0atJVMsK — Hoop Central （@TheHoopCentral） April 21, 2025

柯瑞。（路透）

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