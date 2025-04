MiLB》打擊改造奏效？金慧成3A敲三分砲 小聯盟19場合計敲4轟

金慧成。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯道奇南韓好手金慧成今天在小聯盟3A擊出三分砲,單日敲3支安打、進帳4打點,金慧成目前在3A出賽19場合計有4發全壘打。

道奇3A今天與水手3A打雙重賽,首戰金慧成單場2安3打點,包含一發三分砲,幫助道奇3A以8比4贏球。雙重賽第二戰,金慧成4打數敲1安、貢獻1分打點,單場跑出2次盜壘成功,道奇3A最後以4比3獲勝。

金慧成本季在3A出賽19場,共83打數敲22安,有4轟、17分打點,打擊率2成65,上壘率3成22,長打率5成18,整體攻擊指數為0.840,另跑出6次盜壘成功。此外,金慧成目前在3A守過二壘、游擊、以及中外野。

金慧成上季在韓職培證英雄出賽127場,交出11轟、75分打點,打擊率3成26的成績。他在去年季後透過入札制度旅美,最終以3年1250萬美元合約(約新台幣4.1億),外加2年球隊選擇權加入道奇。

不過,金慧成在春訓期間微調打擊機制,季前熱身賽出賽15場,共29打數敲6安,有1轟、3打點,吞11次三振,選到3次保送,跑出2次盜壘成功,打擊率2成07,因此開季從3A出發。

