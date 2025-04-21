晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

MiLB》打擊改造奏效？金慧成3A敲三分砲 小聯盟19場合計敲4轟

2025/04/21 14:37

金慧成。（資料照，美聯社）金慧成。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇南韓好手金慧成今天在小聯盟3A擊出三分砲，單日敲3支安打、進帳4打點，金慧成目前在3A出賽19場合計有4發全壘打。

道奇3A今天與水手3A打雙重賽，首戰金慧成單場2安3打點，包含一發三分砲，幫助道奇3A以8比4贏球。雙重賽第二戰，金慧成4打數敲1安、貢獻1分打點，單場跑出2次盜壘成功，道奇3A最後以4比3獲勝。

金慧成本季在3A出賽19場，共83打數敲22安，有4轟、17分打點，打擊率2成65，上壘率3成22，長打率5成18，整體攻擊指數為0.840，另跑出6次盜壘成功。此外，金慧成目前在3A守過二壘、游擊、以及中外野。

金慧成上季在韓職培證英雄出賽127場，交出11轟、75分打點，打擊率3成26的成績。他在去年季後透過入札制度旅美，最終以3年1250萬美元合約（約新台幣4.1億），外加2年球隊選擇權加入道奇。

不過，金慧成在春訓期間微調打擊機制，季前熱身賽出賽15場，共29打數敲6安，有1轟、3打點，吞11次三振，選到3次保送，跑出2次盜壘成功，打擊率2成07，因此開季從3A出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中