MiLB》打擊改造奏效？金慧成3A敲三分砲 小聯盟19場合計敲4轟

金慧成。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇南韓好手金慧成今天在小聯盟3A擊出三分砲，單日敲3支安打、進帳4打點，金慧成目前在3A出賽19場合計有4發全壘打。

道奇3A今天與水手3A打雙重賽，首戰金慧成單場2安3打點，包含一發三分砲，幫助道奇3A以8比4贏球。雙重賽第二戰，金慧成4打數敲1安、貢獻1分打點，單場跑出2次盜壘成功，道奇3A最後以4比3獲勝。

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金慧成本季在3A出賽19場，共83打數敲22安，有4轟、17分打點，打擊率2成65，上壘率3成22，長打率5成18，整體攻擊指數為0.840，另跑出6次盜壘成功。此外，金慧成目前在3A守過二壘、游擊、以及中外野。

金慧成上季在韓職培證英雄出賽127場，交出11轟、75分打點，打擊率3成26的成績。他在去年季後透過入札制度旅美，最終以3年1250萬美元合約（約新台幣4.1億），外加2年球隊選擇權加入道奇。

不過，金慧成在春訓期間微調打擊機制，季前熱身賽出賽15場，共29打數敲6安，有1轟、3打點，吞11次三振，選到3次保送，跑出2次盜壘成功，打擊率2成07，因此開季從3A出發。

Hyeseong Kim must want to join the Thunder's playoff run as he goes deep for three! pic.twitter.com/nNffMWnKAj — Oklahoma City Comets （@OKC_comets） April 20, 2025

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