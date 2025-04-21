全中運田徑》高中最速女楊玫玫11秒73摘金 卻因未破大會哭了

大甲高中女將楊玫玫今天在全中運高女組100公尺決賽，以11秒73摘金，她賽後卻落淚，因為自己除了要拿金牌，最大目標是想打破大會紀錄，可惜事與願違。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕大甲高中女將楊玫玫今天在全中運高女組100公尺決賽，以11秒73摘下金牌，只是她賽後卻落淚，因為自己除了想拿金牌之外，最大目標其實是想打破大會紀錄，可惜事與願違。

楊玫玫其實昨在準決賽衝過終點線，當時秒數為11秒68，讓她一度開心覺得自己真的破，不過後來卻修正變成11秒71，也讓她無緣成為新科大會紀錄保持人，但距離巴黎奧運國手張博雅保持的11秒70大會紀錄只差0.01秒。

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楊玫玫表示，當時就覺得沒破也沒關係，反正還有決賽可以再拚，只是現在真的比完賽了，就真的沒有機會再破全中運100公尺的大會紀錄，「拿到金牌雖然開心，但我總覺得有點小遺憾，也只能以後再繼續努力！」

楊玫玫去年全中運在100公尺敗給黃郁庭，如今也算是再把金牌拿回來，至於她接下來還要參加200公尺賽事，這次目標也是拿金牌，當然也想要打破廖靜賢在2012年締造的24秒07大會紀錄，希望能在全中運留下一筆屬於自己的大會紀錄。

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