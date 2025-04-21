晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運田徑》高中最速女楊玫玫11秒73摘金 卻因未破大會哭了

2025/04/21 14:44

大甲高中女將楊玫玫今天在全中運高女組100公尺決賽，以11秒73摘金，她賽後卻落淚，因為自己除了要拿金牌，最大目標是想打破大會紀錄，可惜事與願違。（記者林岳甫攝）大甲高中女將楊玫玫今天在全中運高女組100公尺決賽，以11秒73摘金，她賽後卻落淚，因為自己除了要拿金牌，最大目標是想打破大會紀錄，可惜事與願違。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕大甲高中女將楊玫玫今天在全中運高女組100公尺決賽，以11秒73摘下金牌，只是她賽後卻落淚，因為自己除了想拿金牌之外，最大目標其實是想打破大會紀錄，可惜事與願違。

楊玫玫其實昨在準決賽衝過終點線，當時秒數為11秒68，讓她一度開心覺得自己真的破，不過後來卻修正變成11秒71，也讓她無緣成為新科大會紀錄保持人，但距離巴黎奧運國手張博雅保持的11秒70大會紀錄只差0.01秒。

楊玫玫表示，當時就覺得沒破也沒關係，反正還有決賽可以再拚，只是現在真的比完賽了，就真的沒有機會再破全中運100公尺的大會紀錄，「拿到金牌雖然開心，但我總覺得有點小遺憾，也只能以後再繼續努力！」

楊玫玫去年全中運在100公尺敗給黃郁庭，如今也算是再把金牌拿回來，至於她接下來還要參加200公尺賽事，這次目標也是拿金牌，當然也想要打破廖靜賢在2012年締造的24秒07大會紀錄，希望能在全中運留下一筆屬於自己的大會紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中