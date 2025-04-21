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MLB》領59億約的洛磯球星布萊恩再遇傷勢困擾 坦言還不想退休

2025/04/21 15:20

布萊恩。（資料照，路透）布萊恩。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯33歲球星布萊恩（Kris Bryant）近期再度因背傷進入10天傷病名單，該傷勢診斷為椎間盤退化，目前還不確定何時可以歸隊。至於是否要動手術，布萊恩今天受訪說明，「醫生們認為還沒有必要到這一步。」

布萊恩在2022年季前與洛磯簽下7年1.82億美元（約新台幣59.2億）的大約後，多次進入傷病名單，也影響他的打擊表現。布萊恩今年出賽11場，共39打數敲6安，沒有全壘打，有1分打點，打擊率僅1成54，整體攻擊指數（OPS）為0.400。

洛磯隊官網報導，布萊恩近日接受除了手術外的各種治療方式，卻也讓他感到疲憊，「我也想了解所有可能的選項，這樣我就不用一直忍受持續性的疼痛和噁心感，甚至無法飲食，就像今天的情況...我早上醒來感覺不太好，這真的很沮喪。」

「棒球是一項非常有趣的比賽，你幾乎要學會享受當中的掙扎，對吧？」布萊恩說，「這項運動很難，如果你一直在自責、陷入掙扎時的情緒低落，就很難從那種低谷爬出來。」

布萊恩表示，「如果這項比賽很簡單、一切對你來說都很完美，那反而沒人想做。所以我知道我們正經歷這段艱難時刻，但要享受我們還能站在棒球場上，每天穿上球衣，盡量保持積極心態。」

被問到是否考慮離開這項棒球運動，布萊恩回說，「我想打球，我想和醫生談談，看看還有無其他方式...我不想放棄。」

對於布萊恩的狀況，洛磯總教練布萊克（Bud Black）表示，「我會保持樂觀，相信KB會回來，希望他能健康歸隊，並準備好為球隊做出貢獻。」

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