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桌球》郭冠宏獨木難撐長榮 松山家商完成高男團體賽3連霸

2025/04/21 15:30

松山家商力退長榮中學，寫下高男團體賽3連霸。（松山家商提供）松山家商力退長榮中學，寫下高男團體賽3連霸。（松山家商提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕114年全國中等學校運動會桌球項目今天進行團體賽決戰，地主長榮中學雖然靠著最年輕成人國手郭冠宏搶下第一點單打勝利，但松山家商憑藉著傲人的團隊戰力連下3城，3:1逆轉長榮，完成高男組團體賽3連霸，也是近16年第12座冠軍。

由成人國手洪敬愷領軍的松山家商，8強賽先以直落三擊退高雄中學，4強再以3:0擺平福誠高中，連3年殺進決賽。

擁有郭冠宏坐鎮的長榮中學先以3:1力退永豐高中，4強和鼓山高中激戰至第5點才靠著郭冠宏3:0打敗同樣有成人國手頭銜的曾子彧，3:2挺進決賽。

今天冠軍戰，雙方第一點都排出頭號戰將，世界排名88的郭冠宏雖以3:0擊敗世界排名134的洪敬愷，但過程並不輕鬆，有兩局打到丟士才以12:10、11:8、12:10獲勝。

松商雖然折損第一主力，但隨後接手的雙打何勝恩/劉士銘、單打蔡賾安都奏捷，第4點雙打施佳宏/程弘宇也以3:2險勝李柏諭/黃祐柏，完成衛冕任務。

國男方面，尋求5連霸的北市誠正國中，在連退至正國中、麗山國中後，決賽以0:3不敵今年同時入選U15、U17、U19青少年國手的鄭旻修領銜的南市忠孝國中，以亞軍作收。

誠正國中在國男團體金牌戰不敵地主忠孝國中，中斷連霸。（松山誠正桌球團隊提供）誠正國中在國男團體金牌戰不敵地主忠孝國中，中斷連霸。（松山誠正桌球團隊提供）

高女組方面，擁有吳映萱、巫嘉恩、高凡媞、彭郁涵4名現役成人國手的淡江高中，一路打敗觀音高中、內湖高中，今天決賽再以3:0打敗華江高中，寫下4連霸。

國泰隊化身的淡江高中，在國女組團體賽也連續解決苗栗大同高中、南市忠孝國中，冠軍戰再以3:1力退高雄市五福國中，連續5年奪下金牌。

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