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NBA》勇士潛力好手季後賽首戰就被棄用！ 美媒預測系列賽定位

2025/04/21 16:14

庫明加與柯爾。（資料照）庫明加與柯爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首戰勇士擊敗火箭，為下剋上之路奪得開門紅，不過陣中22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）卻在此戰遭到棄用，專跑勇士的《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）在賽前便預測庫明加在本次系列賽的可能定位。

庫明加雖在上個本賽季繳出場均16.1分的生涯新高，但本季因為受傷，加上勇士交易獲得「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後定位尷尬，賽季末段就曾於關鍵戰被放在冷板凳，賽季上場時間從上季26.3分鐘下滑至24.3分鐘，今天對火箭不僅沒有先發，整場比賽他都沒有上場。

史雷特在賽前先發名單出爐時，便對庫明加的定位做出預測，他表示庫明加並不會出現在初始的輪替陣容當中，他有可能會在比賽中，或者系列當中，被作為球隊調整的一環上場。

庫明加是勇士在2021年選秀會上首輪第7順位選進的潛力好手，但勇士在奪冠壓力下，始終沒有完全將他視為未來當家球星培養，至今勇士也都未能與他簽下延長合約。本季結束庫明加將會成為受限自由球員，在被球隊冷落的情況下，庫明加休賽季是否會願意續約，或者在別隊向庫明加開出合約後勇士是否會跟進，都將成為關注焦點。

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