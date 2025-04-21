全中運田徑》太神！楊梅高中吳育廷準決賽飆13秒27 破U20全國紀錄

楊梅高中吳育廷在全中運高男組110公尺跨欄準決賽飆13秒27，一舉打破U20全國紀錄。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕桃園楊梅高中高三選手吳育廷，原本上週狀態還不太理想，甚至訓練還曾經落淚，還好來到台南後狀態逐漸回升，連帶也找回自信心，他今天在全中運高男組110公尺跨欄準決賽就跑出13秒27，締造U20全國新猷，不過他的目標還是要在明天把金牌拿到手。

原本U20全國紀錄（0.991公尺）是由謝元愷在2024年締造的13秒39，吳育廷其實在全中運前沒有想過可以破紀錄，因為他在學校訓練的狀態沒有很理想。教練鄭兆村就爆料，吳育廷狀態真的很差，在學校測試秒數還測到14秒，可能是他高中三年最爛的成績。

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或許是因為提前到台南備戰，吳育廷來到台南後就慢慢找回跨欄的感覺，今天早上在預賽就跑出13秒45，也讓他信心恢復不少，由於預賽、準決賽時間接近，他就專注做好恢復，該補充的運動飲料也沒有少喝。

指導教練莊一鴻在賽前就預告吳育廷有機會達13秒30內，想不到還真的精準命中，吳育廷也大嘆教練真的太神了！

準決賽就驚艷全場打破U20全國紀錄，吳育廷明天決賽將以先保金牌為重，至於能否再度改寫成績就順其自然。

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