晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

全中運田徑》太神！楊梅高中吳育廷準決賽飆13秒27 破U20全國紀錄

2025/04/21 16:02

楊梅高中吳育廷在全中運高男組110公尺跨欄準決賽飆13秒27，一舉打破U20全國紀錄。（記者林岳甫攝）楊梅高中吳育廷在全中運高男組110公尺跨欄準決賽飆13秒27，一舉打破U20全國紀錄。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕桃園楊梅高中高三選手吳育廷，原本上週狀態還不太理想，甚至訓練還曾經落淚，還好來到台南後狀態逐漸回升，連帶也找回自信心，他今天在全中運高男組110公尺跨欄準決賽就跑出13秒27，締造U20全國新猷，不過他的目標還是要在明天把金牌拿到手。

原本U20全國紀錄（0.991公尺）是由謝元愷在2024年締造的13秒39，吳育廷其實在全中運前沒有想過可以破紀錄，因為他在學校訓練的狀態沒有很理想。教練鄭兆村就爆料，吳育廷狀態真的很差，在學校測試秒數還測到14秒，可能是他高中三年最爛的成績。

或許是因為提前到台南備戰，吳育廷來到台南後就慢慢找回跨欄的感覺，今天早上在預賽就跑出13秒45，也讓他信心恢復不少，由於預賽、準決賽時間接近，他就專注做好恢復，該補充的運動飲料也沒有少喝。

指導教練莊一鴻在賽前就預告吳育廷有機會達13秒30內，想不到還真的精準命中，吳育廷也大嘆教練真的太神了！

準決賽就驚艷全場打破U20全國紀錄，吳育廷明天決賽將以先保金牌為重，至於能否再度改寫成績就順其自然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中