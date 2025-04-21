晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》 再選一次還會選獨行俠嗎？ K湯受訪分享看法

2025/04/21 21:55

K.湯普森。（資料照，路透社）K.湯普森。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕去年夏天，明星後衛K.湯普森（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，讓獨行俠在球季開始前被認為是這個賽季的奪冠熱門，不料最終獨行俠卻遭遇了一個狀況連連的賽季，對此K.湯普森在球隊遭到淘汰後，受訪分享自己對於加入獨行俠的看法。

在獨行俠上周敗給灰熊後，K.湯普森在被《The Dallas Morning News》記者柯提斯（Mike Curtis）問到，如果他知道這球季會發生的一切後，是否還會加入獨行俠時表示:「別問我這種問題，這個問題非常荒謬，因為我並沒有時光機，同時我也不是那種會回頭看或感到後悔的人。如果我每年都這樣做，我根本走不到現在這個位置，也不可能克服兩次重大傷病回到場上。我現在在獨行俠，享受這裡的時光同時展望未來。」

K.湯普森在生涯前11個球季都效力勇士，與柯瑞（Stephen Curry）組成浪花兄弟連線，但他最終在去年選擇離開勇士，轉投獨行俠，並在72場比賽中繳出場均14分、3.4籃板和2助攻，他的三分球命中率為39.1%的成績，對K湯來說，除了他的帳面成績下滑外，獨行俠也在接連遭遇東契奇（Luka Doncic）交易案和後衛厄文（Kyrie Irving）因傷報銷後，僅以西部第10進入附加賽並遭到灰熊淘汰，不過在這樣的狀況下，K.湯普森仍對未來充滿信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中