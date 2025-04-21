NBA》 再選一次還會選獨行俠嗎？ K湯受訪分享看法

K.湯普森。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕去年夏天，明星後衛K.湯普森（Klay Thompson）離開勇士加盟獨行俠，讓獨行俠在球季開始前被認為是這個賽季的奪冠熱門，不料最終獨行俠卻遭遇了一個狀況連連的賽季，對此K.湯普森在球隊遭到淘汰後，受訪分享自己對於加入獨行俠的看法。

在獨行俠上周敗給灰熊後，K.湯普森在被《The Dallas Morning News》記者柯提斯（Mike Curtis）問到，如果他知道這球季會發生的一切後，是否還會加入獨行俠時表示:「別問我這種問題，這個問題非常荒謬，因為我並沒有時光機，同時我也不是那種會回頭看或感到後悔的人。如果我每年都這樣做，我根本走不到現在這個位置，也不可能克服兩次重大傷病回到場上。我現在在獨行俠，享受這裡的時光同時展望未來。」

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K.湯普森在生涯前11個球季都效力勇士，與柯瑞（Stephen Curry）組成浪花兄弟連線，但他最終在去年選擇離開勇士，轉投獨行俠，並在72場比賽中繳出場均14分、3.4籃板和2助攻，他的三分球命中率為39.1%的成績，對K湯來說，除了他的帳面成績下滑外，獨行俠也在接連遭遇東契奇（Luka Doncic）交易案和後衛厄文（Kyrie Irving）因傷報銷後，僅以西部第10進入附加賽並遭到灰熊淘汰，不過在這樣的狀況下，K.湯普森仍對未來充滿信心。

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