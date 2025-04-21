全中運射箭》風佑築畢業快樂反曲弓個人2連霸 明德高中成大贏家

明德高中風佑築（左）今在114年全中運高女組射箭反曲弓個人賽一路過關斬將摘下金牌，讓自己的高中生涯畫下完美句點。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕明德高中射箭好手風佑築今在114年全中運高女組射箭反曲弓個人賽一路過關斬將，最終完美摘下金牌，讓自己的高中生涯畫下完美句點，接下來將專注備戰德國萊茵魯爾世大運，也希望能代表台灣征戰亞、奧運。

風佑築在國一首次參加全中運就拿下混雙金牌，如今高三也迎來最後一次全中運，她當然不能留有遺憾。

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風佑築昨在混雙先和學弟張宇謙拿下金牌，她今天在個人賽連續過關，雖在8強面臨危機還是經由加射打敗桃園永豐高中林恩綺，4強6：2力退新竹縣竹北高中劉欣潔，以及金牌戰以6：4戰勝新竹縣東泰高中江育彤。

風佑築本屆就以2金及女團銅牌作收，教練劉展明指出，風佑築接下來就是要專注備戰世大運，畢業之後也會繼續力求進步，期待這位好手往後能選上名古屋亞運、洛杉磯奧運國手。

另外，明德高中本屆在反曲弓共斬獲3金、2銅牌，成為高中組最大贏家，至於在反曲弓女子個人賽，112年由梁紫嫣奪金，113、114年則換風佑築守住金牌，等於明德已在女子個人締造3連霸。

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