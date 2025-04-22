NBA季後賽活塞尼克、快艇金塊G2 今日賽事預告與轉播

哈登。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，第一場是教士對老虎，教士派出瓦茲奎茲（Randy Vasquez）而老虎則是蒙特羅（Keider Montero），第二場是費城人與大都會的賽事，費城人派出諾拉（Aaron Nola）對上大都會梅吉爾（Tylor Megill），第三場是洋基與守護者的D-Live，球迷記得鎖定轉播囉!

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽部分有兩場賽事，第一場是活塞對上尼克，尼克首戰成功拿下勝利，坎寧安（Cade Cunningham）的活塞能否扳平戰局，又或是布朗森（Jalen Brunson）會率隊成功拿下第2勝呢?第二場是快艇與金塊的賽事，金塊第一場比賽成功奪勝，哈登（James Harden）與約基奇（Nikola Jokic）兩位球星，哪一位能率隊取勝呢?別忘了收看轉播囉!

中職部分兩場轉播，第一場是味全對上富邦，味全派出王維中對上富邦李東洺，第二場中信與統一的比賽，中信鄭凱文對決統一胡智為，罕見兩場都是土投的對決，記得收看賽事囉!

MLB

06:35 教士@老虎 愛爾達體育1台

07:00 費城人@大都會 愛爾達體育2台

10:00 洋基@守護者 愛爾達體育2台（D-Live）

NBA

07:30 活塞@尼克 愛爾達體育2台

10:00 快艇@金塊 愛爾達體育1台

中職

18:30 味全@富邦 愛爾達體育1台

18:30 中信@統一 愛爾達體育2台、DAZN1

日職

17:00 中日龍@讀賣巨人 DAZN2

17:00 樂天@火腿 DAZN3

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法