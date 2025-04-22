晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽活塞尼克、快艇金塊G2 今日賽事預告與轉播

2025/04/22 07:04

哈登。（資料照，路透社）哈登。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，第一場是教士對老虎，教士派出瓦茲奎茲（Randy Vasquez）而老虎則是蒙特羅（Keider Montero），第二場是費城人與大都會的賽事，費城人派出諾拉（Aaron Nola）對上大都會梅吉爾（Tylor Megill），第三場是洋基與守護者的D-Live，球迷記得鎖定轉播囉!

NBA季後賽部分有兩場賽事，第一場是活塞對上尼克，尼克首戰成功拿下勝利，坎寧安（Cade Cunningham）的活塞能否扳平戰局，又或是布朗森（Jalen Brunson）會率隊成功拿下第2勝呢?第二場是快艇與金塊的賽事，金塊第一場比賽成功奪勝，哈登（James Harden）與約基奇（Nikola Jokic）兩位球星，哪一位能率隊取勝呢?別忘了收看轉播囉!

中職部分兩場轉播，第一場是味全對上富邦，味全派出王維中對上富邦李東洺，第二場中信與統一的比賽，中信鄭凱文對決統一胡智為，罕見兩場都是土投的對決，記得收看賽事囉!

MLB

06:35 教士@老虎 愛爾達體育1台

07:00 費城人@大都會 愛爾達體育2台

10:00 洋基@守護者 愛爾達體育2台（D-Live）

NBA

07:30 活塞@尼克 愛爾達體育2台

10:00 快艇@金塊 愛爾達體育1台

中職

18:30 味全@富邦 愛爾達體育1台

18:30 中信@統一 愛爾達體育2台、DAZN1

日職

17:00 中日龍@讀賣巨人 DAZN2

17:00 樂天@火腿 DAZN3

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中