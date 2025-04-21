連莊盃》南韓冠軍隊要來台灣！ 世大運男排培訓隊以賽代訓

第四屆連莊盃今天舉行賽前記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年WSVI台中連莊國際排球邀請賽將於4月30日至5月4日在台體大登場，台灣派出企業排球聯賽3連霸的連莊男排，以及世大運培訓隊為主的龍邁建設隊，屆時將與南韓職排冠軍隊、馬來西亞、柬埔寨、印尼和泰國等隊伍角逐冠軍。

連莊盃在2022年首度舉辦，今年賽事邁入第4屆，除了台灣兩支隊伍之外，還有南韓職排冠軍隊現代資本先行者、尋求衛冕的柬埔寨Visahka，以及泰國、馬來西亞、印尼等共8支隊伍參戰。

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連莊男排在4月初才從印度結束友誼賽返台，這次要力拚捍衛地主榮耀，「黃金左手」吳宗軒表示：「今年各方面都面臨挑戰，新的洋將剛加入，磨合尚未到位，希望自己在關鍵的時候能更穩定。」

世大運男排培訓隊已進入集訓階段，這次將以龍邁建設隊的隊名參戰，希望透過以賽代訓，加速團隊磨合，隊長張祐晨表示，「由於大家先前都有企排、UVL要拚，真正一起訓練的時間僅1、2個月，因此這次是絕佳機會，要學著如何在短期之間做好搭配。」

世大運培訓隊在結束連莊盃，接著還要參加亞冠賽、挑戰者盃，而這次這次台灣在世大運與巴西、澳洲和葡萄牙同組，張祐晨喊出預賽3連勝的目標，「之前台灣有贏過巴西，且避開日本、義大利等世界強權，所以這次也覺得應該算有機會，希望能晉級8強。」

第四屆連莊盃今天舉行賽前記者會（記者吳孟儒攝）

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