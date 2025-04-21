NBA》勇士有柯瑞、巴特勒是巨大優勢！ 美媒分析火箭翻盤點

勇士柯瑞率領球隊取得本季季後賽首勝。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕儘管例行賽僅排名第7名，但金洲勇士隊今天在季後賽首輪G1就展現豐富的季後賽經驗，以95：85擊退排名第2名的火箭，《The Athletic》記者伊科（Kelly Iko）撰文分析本場比賽，認為勇士的防守給火箭很大的麻煩。

伊科指出，像勇士這種擁有冠軍經驗的老牌球隊，很擅長研究對手的缺點，並在最大的舞台上將其放大。

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本季火箭隊雖然能夠在場上維持48分鐘高強度的身體對抗，展現出令人興奮、侵略性的防守球風，但在另一端，他們進攻的表現就非常掙扎，例行賽火箭的半場進攻效率排名聯盟倒數第三，在每100次半場進攻只能拿下93.2分。而在第一戰，原本防守就很紮實的勇士，不斷拿出各種防守陣型來對付火箭，讓他們陷入不舒服的狀態。

伊科提到，火箭本季的進攻打法強調每個人都得有所發揮，但他們卻沒有像柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）那種關鍵時刻可以跳出來得分的人，因此季後賽火箭的隱憂就相當巨大，像勇士這樣擁有能夠自行創造進攻機會的球星，是個很明顯的優勢。

伊科表示，如果火箭想要重回正軌，那他們得在下一戰找回自己最擅長的方式，在全場進攻發揮創造性來處罰對手，並想辦法強攻禁區。

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