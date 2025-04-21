NBA》季後賽初登場遭勇士震撼教育 J.格林寫2項難堪紀錄

J.格林上場31分鐘15投3中拿下7分，外線4投盡墨。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕火箭23歲後衛J.格林（Jalen Green）今在西部季後賽首輪第一戰面對勇士頻頻打鐵，15投僅3中手感慘淡，與老將范維利特（Fred VanVleet）共同寫下難堪紀錄。

J.格林上場31分鐘15投3中拿下7分，外線4投盡墨，范維利特同樣低迷，19投4中收下10分，三分球13投2中。

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兩人合計34投僅7中，根據《ESPN》指出，J.格林與范維利特成為2000年以來第三對單場至少15次出手、命中率都在25%以下的先發後場，前兩次分別是2019年公鹿的布雷德索（Eric Bledsoe）、米德爾頓（Khris Middleton）以及2015年公牛隊羅斯（Derrick Rose）和巴特勒（Jimmy Butler）。

此外，J.格林今命中率僅20%，是自2019年哈登（James Harden）後火箭球員季後賽單場投籃命中率（至少15次出手）的新低紀錄，哈登當時在首輪G3面對爵士20投3中，繳出只有15%的投籃命中率，不過該役靠16罰14中，拿下22分。

對於季後賽初登場表現不甚理想，J.格林賽後表示，現在既然已經知道季後賽是什麼滋味，就不會太擔心，「我會振作，花時間對比賽做出更好的解讀，也會找回應該有的手感，我們已經從82場例行賽知道他們能繳出什麼樣的表現，我們必須打得更好。」

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