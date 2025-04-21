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屏東男孩紐西蘭自由式滑雪屢奪佳績 盼未來代表台灣參加冬奧

2025/04/21 19:21

吳以樂（中）在父親吳宗孟（右）、母親曹丹陵（左）陪伴下，於紐西蘭接受自由式滑雪訓練，本月回台時接受訪問。（記者羅欣貞攝）吳以樂（中）在父親吳宗孟（右）、母親曹丹陵（左）陪伴下，於紐西蘭接受自由式滑雪訓練，本月回台時接受訪問。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年10歲的屏東男孩吳以樂熱愛自由式滑雪，因台灣無適合場地，移居紐西蘭接受滑雪訓練，2021年首次參加紐西蘭全國青少年自由式滑雪比賽，就獲8歲以下男生組半管項目第1名，至今每年都創佳績，他說，最大目標就是未來希望能代表台灣參加冬奧，為家鄉爭光。

吳以樂出生屏東，未滿1歲時就跟隨在國際渡假村工作的父母住在海外，4歲接觸滑雪，3個月就完成所有兒童滑雪課程，父母見他對滑雪展現高度興趣，2019年移居紐西蘭，並陸續展現競賽佳績，在紐西蘭全國自由式滑雪比賽（NZ freestyle national）中， 2021年10月他首次參賽就獲8歲以下男生組（U8 boys ski）半管項目第1名，2022年獲U10坡道花式第2名、2023年獲U10坡道花式第1名、2024年U12半管第2名、總成績第2名，其他競賽也屢創佳續。

吳以樂因為自小豐富的旅行搬遷經驗，除了華語、英文都能流利溝通，也讓他養成開朗樂天、喜歡結交朋友的個性，去年他在紐西蘭南島參加Cardrona雪場為期11週，每週4天的青少年選手培訓，包括高山自由式、坡道花式、半管以及平日的跳床訓練，因表現優異，今年仍將應邀參與培訓。

吳以樂曾經在屏東市讀過幼兒園，後雖長年在國外生活，但父親吳宗孟、母親曹丹陵都堅持在家和他說華語，也將台灣的小學課本帶在身邊自學，父母也同時都接觸滑雪運動，取得教練資格，他們說，孩子從滑雪中學到的不只是運動，還有對雪況環境、天氣變化的深入了解，更重要的是運動家的精神與對大自然的尊敬、保護。

吳以樂表示，喜歡自由式滑雪，是因為選手們都會用想像力創造新的招式，不管是對手或隊友，只要有人成功做出來，大家都會互相為對方開心；自己在屏東出生，因為台灣沒有滑雪場地，所以在國外受訓，但最大的目標還是希望未來能代表台灣參加冬奧，為家鄉爭光。

吳以樂參加2024年紐西蘭高山自由式滑雪比賽。（圖由吳以樂母親曹丹陵提供）吳以樂參加2024年紐西蘭高山自由式滑雪比賽。（圖由吳以樂母親曹丹陵提供）

吳以樂2024年比賽成績。（圖由吳以樂母親曹丹陵提供）吳以樂2024年比賽成績。（圖由吳以樂母親曹丹陵提供）

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