中職》現階段唯一全勤悍將 申皓瑋道出「渴望」

申皓瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將昨以1：0擊敗中信兄弟，終於中止開季客場10連敗，其中外野手申皓瑋在1局下展現撞牆沒收長打的超美技，以及9局上率先跑出內野安打並跑回致勝分，成為關鍵功臣；申皓瑋指出，現階段是球隊比較困難的時候，傷兵也很多，「我們需要把細節做得更好，這樣贏球機率就會比較大。」

在2016年季中選秀獲義大犀牛第1指名入隊，申皓瑋隔年隨著富邦接手也展開個人生涯，等於完全體會富邦連8年未打入台灣大賽的煎熬，他當然很渴望打進總冠軍賽，還說「一定渴望」，但開季以來傷兵比較多，就連張育成現在也受傷，「我就是身體要顧好，想辦法去幫助球隊。」

請繼續往下閱讀...

富邦目前進行16戰暫以5勝11敗墊底，申皓瑋是陣中至今唯一16戰全勤球員，他表示開季以來基本上都是守中外野比較多，跑動範圍也比較大，「前陣子是有比較疲勞，但就是趕快跟體能教練討論，再把狀況拉上來，目前是覺得還ok。」

儘管球隊現階段敗多勝少，申皓瑋表示，其實大家每天仍然期待來球場，也很期待比賽，「有時候場上也是有好的東西，希望大家可以記起來，在下一場比賽可以產生更多好的事情，然後我們就有機會贏球。」

昨從一開賽，申皓瑋在1局下跳到全壘打牆上接殺曾頌恩的深遠飛球，就展現拚勁，而在9局上他賣力跑出內野安打，再靠著戴培峰的犧牲觸擊護送至二壘，並在高國麟適時安打下，跑回寶貴的1分。

目前陣中年輕球員較多，27歲的申皓瑋身為中生代，也希望能幫助學弟「不要害怕、做好自己的角色」。富邦明起回到「新莊城堡」展開主場5連戰，期盼延續本季主場4勝1敗的勝率，讓戰績有所起色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法