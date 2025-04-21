棒球》帛琉國家隊來台集訓 體育署邀3位知名教練指導

帛琉棒球國家隊來台集訓。（體育署提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕繼112年成功邀請帛琉射箭與游泳國家隊來臺移地訓練後，體育署今年再度推動運動外交，委託國立體育大學辦理「帛琉棒球國家隊來臺移地訓練計畫」，協助友邦帛琉備戰即將於6月在帛琉舉行的2025太平洋迷你運動會，由教練及選手組成的25人代表隊已於4月12日抵達臺灣，展開為期近兩個月的集訓行程。

帛琉棒球國家隊今在國立體育大學展開投打練習的第一天，國體大棒球隊陳炫琦總教練指出，為期近兩個月的訓練，帛琉棒球隊每天到國體大棒壘球場報到，上午技術訓練、中午與國體大棒球隊做投打訓練及體能訓練，透過兩國選手第一線的接觸與指導，協助帛琉球員熟能生巧。

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體育署長鄭世忠表示，此計畫緣起於去年12月賴清德總統「繁榮南島 智慧永續」之旅，帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）祝賀我國獲得2024世界12強棒球錦標賽（WBSC Premier 12）冠軍，並盼我國協助帛琉棒球代表隊備戰第12屆太平洋迷你運動會（Pacific Mini Games），賴清德總統當面承諾積極協助。後續在外交部及教育部體育署的合作之下，今年1月在帛琉簽署了兩國棒球交流合作意向書，並在4月來臺集訓。

帛琉隊於14日在青埔運動公園棒球場正式展開訓練，17日回到國立體育大學進行後續課程。訓練初期著重於守備基本動作、跑壘觀念的建立以及打擊技巧的修正與強化；中期則透過實戰比賽進行檢討與修正，補強戰術細節；後期教練團將進一步調整選手狀態，強化心理素質，力求在主場賽事中奪得佳績。

此次訓練計畫，體育署特別邀請三位國內優秀棒球教練，包括前中華職棒三商虎隊知名游擊手，現任國立清華大學副教授兼棒球隊教練林琨瀚、國立體育大學棒球隊教練林衛宣及前味全龍球員、現為職棒球評的林桀晨共同擔任指導工作，為帛琉選手提供專業且系統性的訓練課程，提升整體戰力。

帛琉代表隊中不乏實力堅強的選手，包括兼任第四棒與王牌投手的Ray Rumong及新生代主力打者Jeter Inawo，皆是球隊仰賴的核心戰力。為提升實戰經驗，本次移訓也安排多場友誼賽，與臺灣各級學校及棒球隊交流，包括預計4月26日對戰桃園新民國中、5月3日與台灣國際棒球交流協會代表隊交手、17日對戰桃園壽山高中，其他場次亦安排中。

鄭世忠指出，透過實地練習傳達棒球觀念及技術，希望球員回到帛琉可以做為棒球教學的種子，傳承給更多人。這也是運動部成立後「運動外交」的先導實踐計畫，更深化臺帛兩國的體育合作關係，展現臺灣在國際體育交流上的積極角色與友誼精神。未來，隨著雙邊合作持續深化，也將會有更多友邦加入運動交流行列，為我國的運動外交樹立新的里程碑。

帛琉棒球國家隊來台集訓。（體育署提供）

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