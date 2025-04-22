NBA》認為巴特勒只是勇士二當家！ 巴克利遭柯瑞當場反駁

柯瑞（左）、巴特勒（右）。（資料照，路透社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊在季後賽首戰順利擊敗火箭後，TNT球評巴克利（Charles Barkley）向勇士球星柯瑞（Stephen Curry）提出關於新隊友巴特勒（Jimmy Butler）在球隊角色的問題，引發柯瑞強勢回應，力挺新搭檔巴特勒。

巴克利在賽後訪問時向柯瑞表示:「巴特勒是個很棒的球員，他能讓你有更多時間休息，雖然他不像你這麼偉大，但他是個很棒的球隊二當家對吧?」

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對此柯瑞立即反駁巴克利的言論:「你別搞錯了，巴特勒非常厲害。過去他曾帶隊殺入總決賽，他為我們帶來的價值，是他在場上無論遭遇什麼狀況，都能持球為球隊創遭機會，同時也能為隊友製造機會。相信你們都看到了，他是真正的持球核心，我們能放心在場上把球交給他，無論是在空檔、高位還是低位，對手都必須尊重他的能力。所以我只要能拉開空間，為他製造進攻空間就能造成對手很大的麻煩，同時這樣的模式也對球隊很有幫助，自從巴特勒加入以來，我們的化學反應就一直很好。」

勇士自從在巴特勒加入以來，打出23勝7敗的戰績，今天他在場上也繳出25分，7籃板、6助攻和5抄截的全能數據，最終幫助勇士以95:85擊敗火箭，雖然巴克利並不認為勇士目前是一支擁有雙王牌的球隊，但在柯瑞心中，巴特勒也是勇士陣中的頭牌球星。

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